Oficer prasowy grójeckiej straży poinformował, że zgłoszenie o pożarze ciężarówki wpłynęło w niedzielę po godz. 5 - przekazano wtedy informacje, że zdarzenie miało miejsce w miejscowości Skurów w powiecie grójeckim.

Pożar ciężarówek na Mazowszu. Pracowało kilkudziesięciu strażaków

- Do zdarzenia zadysponowane zostały siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży, zastano pożar trzech z sześciu samochodów ciężarowych ustawionych w rzędzie obok siebie przed posesją, na której znajdowała się hala produkcyjna. Ustalono na etapie dojazdu, że jest to miejscowość Oczesały, gmina Belsk Duży - relacjonował mł. kpt. Maroszek.

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- Działania straży polegały na podaniu dwóch prądów, piany ciężkiej na palące się pojazdy, a także zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. W działaniach brało udział łącznie 21 strażaków, 5 zastępów straży pożarnej - dodał.

Zapytany o przyczyny pożaru poinformował, że bada je policja, która prowadzi czynności wyjaśniające.

Dodał też, że były to samochody ciężarowe bez naczep, więc nie wystąpiło ryzyko uwolnienia z nich niebezpiecznych substancji.



