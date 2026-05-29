W skrócie Obszar pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego został oszacowany z wykorzystaniem danych z drona i obejmuje około 300 hektarów.

W akcji gaśniczej uczestniczyło rano ponad 800 strażaków, 200 pojazdów i liczne jednostki policji.

Droga krajowa nr 50 na odcinku od Łochowa do Stanisławowa została wyłączona z ruchu, a policja kieruje na objazdy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik PSP st. kpt. Wojciech Gralec poinformował, że ogniem objętych jest około 300 hektarów lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, zaś powierzchnia pożaru została oszacowana na podstawie termalnych zobrazowań z drona Bayraktar, skalibrowanych z mapą leśną.

- Ze względu na trudne warunki pogodowe, w tym brak opadów oraz porywisty wiatr, ogień szybko rozprzestrzeniał się w kierunku powiatu mińskiego. W związku z tym do działań kierowano kolejne siły i środki - przekazał.

Dodał, że w piątek rano w akcji uczestniczyło ponad 800 strażaków oraz ponad 200 pojazdów.

- Sytuacja jest stabilna. Boimy się kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr - mówił komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.

Mazowieckie. Pożar objął 300 hektarów. Premier z apelem

Na miejscu działań służb obecny był premier Donald Tusk oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Współpraca straży, policji, wojska była niezbędna, by zabezpieczyć ewentualne ryzyka dotyczące mieszkańców, zabudowań, miała miejsce ewakuacja. Temu zawsze towarzyszą emocje, ale jedynym jej celem było zabezpieczenie, na wszelki wypadek, bezpieczeństwa ludzi i mienia. W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale dmuchamy na zimne - mówił szef rządu.

- Będę zawsze prosił w takich sytuacjach - słuchajcie straży pożarnej i policji, gdy powstaje zagrożenie. To są służby kompetentne i nawet jeśli nie wszyscy rozumieją, to sens tych poleceń jest bezdyskusyjny - podkreślił Tusk.

Zaznaczył, że ewakuacja "odbyła się bez większych problemów". W czwartek odbyła się profilaktyczna ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim, ewakuowano też ludzi z miejscowości Rządza w tym samym powiecie.

Akcja gaśnicza na Mazowszu. Na miejscu liczne służby

- Do wsparcia działań w powiatach wołomińskim i mińskim z terenu woj. mazowieckiego skierowano m.in. plutony z powiatów legionowskiego, wyszkowskiego i garwolińskiego, a także plutony wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów z powiatów siedleckiego i węgrowskiego. W działaniach biorą udział również kompanie gaśnicze "Wisła" i "Narew" oraz kompania logistyczna "Baza" - powiedział Gralec.

Mazowieckich strażaków wspierają także siły i środki Akademii Pożarniczej, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy GFFF z Poznania, Łodzi, Lublina i Olsztyna, przeznaczone do gaszenia pożarów lasów w trudnym terenie, bez udziału pojazdów.

W akcji biorą również udział potężne siły policji. Jak poinformował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, po godz. 9 na miejscu było 248 policjantów i 70 pojazdów policyjnych.

- Oprócz tego w akcji gaśniczej bierze udział policyjny Black Hawk. Policjanci zabezpieczają również miejsca zdarzenia, nie dopuszczają osób do wjazdu do lasu, gdzie jest w tej chwili pożar - powiedział.

Mazowieckie. Utrudnienia w ruchu, zablokowana droga

Policjant informował, że w związku z pożarem obecnie wyłączony z ruchu jest odcinek drogi krajowej nr 50, od miejscowości Łochów do miejscowości Stanisławów na odcinku ok. 29 kilometrów. - Ruch w miejscowości Łochów kierowany jest na drogę krajową nr 62 w kierunku na Węgrów. Dalej jest kierowany na drogę wojewódzką 637 w kierunku Stanisławowa, gdzie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 kierujemy w lewo na Mińsk Mazowiecki - przekazał.

Jak poinformowała w piątek KGP, do godz. 9.40 policyjny śmigłowiec Black Hawk zrealizował 31 zrzutów wody. Łącznie od wczoraj wykonano ich 62. "Akcja gaśnicza prowadzona jest nieprzerwanie we współpracy ze strażakami PSP. Służby działają zarówno z powietrza, jak i na ziemi, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia" - napisała policja na platformie X.

Z kolei MSWiA zaapelowało na X o nie zbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń służb. "Wolna przestrzeń pozwala ratownikom i żołnierzom na sprawniejsze działanie" - napisano.

Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono w czwartek ok. godz. 13.30. To tzw. pożar wierzchołkowy - ogień przenosił się w koronach drzew.





"Wydarzenia": Policjant uratował tonącego. Mężczyzna bił pijany Polsat News