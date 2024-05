Pożar Marywilskiej 44. Wiceprezydent Warszawy ucina spekulacje

Jak usłyszała Interia od rzeczniczki stołecznego ratusza Moniki Beuth , grunt pod spalonym kompleksem należy do miasta i jest on dzierżawiony prywatnej spółce . Ta z kolei poddzierżawia go mniejszym przedsiębiorcom.

- Umowa była celowa pod halę handlową i na dzień, w związku z tym, że jest to umowa terminowa, to i cel dzierżawy nie może ulec zmianie. Miasto nigdy nie miało w planach sprzedaży tej działki . Teren jest szeroki, objęty wielorakimi roszczeniami dawnych właścicieli - mówił.

Marywilska 44 w zgliszczach. Będzie pomoc dla przedsiębiorców?

Nie wykluczył uruchomienia środków kryzysowych w celu udzielenia pomocy materialnej najemcom. - Może to być utrudnione ze względu na to, że najemcy są przedsiębiorcami. Nie ma przewidzianej do tego odpowiedniej procedury, co nie znaczy, że nie może się ona pojawić - zaznaczył.