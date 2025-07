Pożar magazynu na Mazowszu. Płoną substancje chemiczne

Pożar wybuchł w niedzielę ok. godziny 14 w zakładzie chemicznym przy ul. Kusocińskiego w Sochaczewie.

Portal e-Sochaczew informuje, że ogień objął magazyn należący do firmy Anser produkującej farby i chemię budowlaną.

- Pożarem został objęty budynek o lekkiej konstrukcji stalowej. Mamy do czynienia z pożarem substancji chemicznych. Są to farby, lakiery, żywice - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. mgr inż. Patryk Boguś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przekazała Interii, że według wstępnych ustaleń w magazynie znajdował się również sprzęt do produkcji farb.