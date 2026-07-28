Pożar krzyża papieskiego. Prokuratura zdecydowała, nowe ustalenia

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie spłonięcia krzyża papieskiego na warszawskim Mokotowie, do którego doszło w kwietniu. Śledczy ustalili, że krzyż nie został celowo podpalony, a do zapłonu doszło prawdopodobnie od jednego ze zniczy. Wskazano dwa możliwe scenariusze.

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Płonący drewniany krzyż papieski na Mokotowie, otoczony ogniem i dymem obok czerwonej ceglanej świątyni.
Pożar krzyża papieskiego na warszawskim MokotowieDominik GillEast News

W skrócie

  • Postępowanie w sprawie spłonięcia krzyża papieskiego na Mokotowie zostało umorzone przez prokuraturę, ponieważ nie znaleziono dowodów celowego podpalenia.
  • Śledczy ustalili, że pożar najprawdopodobniej powstał w wyniku przejścia ognia ze znicza ustawionego zbyt blisko materiałów palnych.
  • Krzyż papieski, który spłonął w kwietniu, znajdował się przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie od 1999 roku.
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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że w poniedziałek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo w sprawie spłonięcia krzyża papieskiego na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Powodem decyzji było uznanie, że "czyn nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego".

"Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne, przysługuje na nie pokrzywdzonym prawo wniesienia zażalenia do Sądu" - zaznaczyła prokuratura.

Śledczy po ugaszeniu ognia dokładnie zbadali pogorzelisko. "Nie ujawniono instalacji i urządzeń, których działanie mogło zapoczątkować spalanie, a także śladów typowych dla celowego podpalenia" - przekazała prokuratura i zaznaczyła, że miejsce nie było objęte monitoringiem, nie ujawniono również żadnych świadków zdarzenia.

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Na miejscu nie wykryto również żadnych materiałów łatwopalnych, które mogłyby wskazywać na podpalenie.

Spłonięcie krzyża papieskiego. Prawdopodobną przyczyną znicze

Śledczy w toku prowadzenia śledztwa zasięgnęli opinii biegłych, którzy mieli zbadać możliwe przyczyny wybuchu pożaru.

"Z opinii wynika, że jedynymi inicjatorami zdolnymi do spowodowania zapłonu ujawnionymi w pogorzelisku były znicze. Z uzyskanej w toku postępowania ekspertyzy wynika, że przyczyną powstania pożaru było termiczne oddziaływanie znicza ustawionego w zbyt bliskiej odległości od materiałów palnych, a najbardziej prawdopodobnym jest, iż powstanie zapłonu zostało wywołane przypadkowo przez osobę, która nie miała świadomości istniejącego zagrożenia" - przekazała prokuratura.

Według śledczych istnieją dwa prawdopodobne scenariusze wybuchu pożaru. Pierwszy zakłada, że ogień pojawił się bezpośrednio od płomienia jednego ze zniczy lub z powodu pęknięcia szkła i rozlania się palącej się parafiny. Drugi scenariusz zakłada, że znicz doprowadził do podpalenia się stojących pod krzyżem sztucznych kwiatów, z których ogień przeniósł się następnie na sam krzyż.

Krzyż papieski spłonął 3 kwietnia 2026 roku. Był to krzyż, przy którym w czerwcu 1979 roku na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) papież Jan Paweł II odprawił pierwszą w Polsce mszę świętą po rozpoczęciu pontyfikatu. Przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego na warszawskim Mokotowie krzyż stał od 1999 roku.

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