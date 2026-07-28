W skrócie Postępowanie w sprawie spłonięcia krzyża papieskiego na Mokotowie zostało umorzone przez prokuraturę, ponieważ nie znaleziono dowodów celowego podpalenia.

Śledczy ustalili, że pożar najprawdopodobniej powstał w wyniku przejścia ognia ze znicza ustawionego zbyt blisko materiałów palnych.

Krzyż papieski, który spłonął w kwietniu, znajdował się przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie od 1999 roku.

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że w poniedziałek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo w sprawie spłonięcia krzyża papieskiego na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Powodem decyzji było uznanie, że "czyn nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego".

"Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne, przysługuje na nie pokrzywdzonym prawo wniesienia zażalenia do Sądu" - zaznaczyła prokuratura.

Śledczy po ugaszeniu ognia dokładnie zbadali pogorzelisko. "Nie ujawniono instalacji i urządzeń, których działanie mogło zapoczątkować spalanie, a także śladów typowych dla celowego podpalenia" - przekazała prokuratura i zaznaczyła, że miejsce nie było objęte monitoringiem, nie ujawniono również żadnych świadków zdarzenia.

Na miejscu nie wykryto również żadnych materiałów łatwopalnych, które mogłyby wskazywać na podpalenie.

Spłonięcie krzyża papieskiego. Prawdopodobną przyczyną znicze

Śledczy w toku prowadzenia śledztwa zasięgnęli opinii biegłych, którzy mieli zbadać możliwe przyczyny wybuchu pożaru.

"Z opinii wynika, że jedynymi inicjatorami zdolnymi do spowodowania zapłonu ujawnionymi w pogorzelisku były znicze. Z uzyskanej w toku postępowania ekspertyzy wynika, że przyczyną powstania pożaru było termiczne oddziaływanie znicza ustawionego w zbyt bliskiej odległości od materiałów palnych, a najbardziej prawdopodobnym jest, iż powstanie zapłonu zostało wywołane przypadkowo przez osobę, która nie miała świadomości istniejącego zagrożenia" - przekazała prokuratura.

Według śledczych istnieją dwa prawdopodobne scenariusze wybuchu pożaru. Pierwszy zakłada, że ogień pojawił się bezpośrednio od płomienia jednego ze zniczy lub z powodu pęknięcia szkła i rozlania się palącej się parafiny. Drugi scenariusz zakłada, że znicz doprowadził do podpalenia się stojących pod krzyżem sztucznych kwiatów, z których ogień przeniósł się następnie na sam krzyż.

Krzyż papieski spłonął 3 kwietnia 2026 roku. Był to krzyż, przy którym w czerwcu 1979 roku na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) papież Jan Paweł II odprawił pierwszą w Polsce mszę świętą po rozpoczęciu pontyfikatu. Przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego na warszawskim Mokotowie krzyż stał od 1999 roku.





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