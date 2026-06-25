W skrócie Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła dochodzenie dotyczące pożaru bloku mieszkalnego w Ząbkach z 3 lipca 2025 roku, nie ustalając jednoznacznej przyczyny powstania ognia i wskazując zaprószenie jako najbardziej prawdopodobny powód.

W toku śledztwa przesłuchano ponad 350 świadków, zabezpieczono nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz przeprowadzono oględziny budynków z udziałem specjalistów, ale biegli wykluczyli podpalenie i nie znaleźli uchybień w przepisach przeciwpożarowych po stronie zarządcy.

24 czerwca 2026 roku prokurator zdecydował o umorzeniu postępowania, ponieważ nie wykazano, aby do pożaru przyczyniło się działanie lub zaniechanie człowieka, a także nie stwierdzono obligatoryjnych naruszeń przepisów przy budowie obiektu.

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Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach wybuchł 3 lipca 2025 roku. Następnego dnia śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Wielki pożar w Ząbkach. Przesłuchano ponad 350 świadków

- Czynności procesowe rozpoczęto od przesłuchania naocznych świadków zdarzenia, co miało na celu przede wszystkim ustalenie i udokumentowanie miejsca, gdzie dym i ogień zostały zaobserwowane po raz pierwszy. Część świadków dokumentowała zdarzenie, fotografując je bądź nagrywając, a wykonane zdjęcia i nagrania zostały zabezpieczone. W dalszym toku postępowania przesłuchiwano mieszkańców budynku, aby ustalić przebieg pożaru z perspektywy osób znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach, a także określić skalę szkód i strat. Łącznie przesłuchano ponad 350 świadków - poinformowała rzecznik prasowy prokuratury prok. Karolina Staros.

Śledczy zabezpieczyli również zapisy monitoringu obejmujące przebieg pożaru, a po zakończeniu akcji gaśniczej przeprowadzono oględziny budynku.

- Były one prowadzone przez pięć zespołów złożonych z prokuratorów, policjantów i biegłych. Do oględzin wykorzystano drony, które pozwoliły na udokumentowanie stanu budynku z zewnątrz, a także w miejscach niedostępnych dla osób przeprowadzających oględziny. Przeprowadzono również oględziny sąsiedniego, bliźniaczego budynku, które miały dostarczyć dodatkowych informacji o poszczególnych elementach konstrukcji budynku - przekazała prokurator.

W sprawie zasięgnięto również opinii biegłych z zakresu pożarnictwa, którym nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny pożaru. Jako najbardziej prawdopodobną wskazano wersję zaprószenia ognia, wykluczono natomiast podpalenie.

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. pożaru

Z ustaleń biegłych wynika, ze "brak jest dowodów wskazujących, aby na zaistnienie pożaru miało wpływ działanie bądź zaniechanie człowieka", a "zainicjowanie procesu spalania nie nastąpiło w pomieszczeniach poddasza, lecz w przestrzeni pomiędzy elementami poszycia skośnej części dachu nad jednym z lokali mieszkalnych".

Biegli nie stwierdzili również nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez zarządcę obiektu.

Ustalili natomiast, że w procesie budowlanym budynku nie uwzględniono zaleceń rzeczoznawcy dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie wyprowadzenia grodzi przeciwpożarowych ponad poszycie dachu. Prokuratura podkreśla jednak, że "w okresie realizacji inwestycji wykonanie takich grodzi nie było obowiązkowe, a zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie miały charakteru wiążącego".

- Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i regionie weryfikowano również, czy zdarzenie mogło stanowić akt sabotażu, jednak nie potwierdzono takiej wersji wydarzeń - podkreśliła prokurator Karolina Staros.

W związku z tymi ustaleniami 24 czerwca prokurator postanowił umorzyć śledztwo w sprawach: sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz niespełnienia przez zarządcę budynku obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym.

Pożar bloku w Ząbkach. Ogień strawił budynek

Do pożaru w podwarszawskich Ząbkach doszło 3 lipca 2025 roku. Tego dnia po godzinie 19 zapaliło się tam poddasze bloku mieszkalnego. Ogień objął trzy połączone ze sobą budynki. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin.

Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta.

Trzy osoby, które znajdowały się na zewnątrz obiektu, doznały "bardzo lekkich urazów", nikt nie trafił jednak do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.





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