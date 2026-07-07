W skrócie Główną hipotezą dotyczącą przyczyny wypadku autobusu w Warszawie jest usterka techniczna pojazdu.

Zabezpieczono dokumentację napraw autobusu oraz planowane są badania komputerowe czarnej skrzynki samochodu.

W wyniku zdarzenia rannych zostało sześć osób, z czego dwie trafiły do szpitala.

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Stan śledztwa skomentował dla Interii rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Przekazał, że wszczęto postępowanie z art. 174 Kodeksu karnego, dotyczącego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

- Przesłuchany został wczoraj w charakterze świadka kierowca tego autobusu - mówił prok. Skiba.

- Skupiamy się na tym etapie na wyjaśnieniu, co było bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia i czy przypadkiem nie było awarii autobusu. Przeprowadzić trzeba badania informatyczne "czarnej skrzynki", czyli komputera pokładowego autobusu, celem ustalenia, czy znajdują się tam informacje dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania pojazdu w trakcie jazdy - relacjonował.

Informacje o kolejnych krokach prokuratury jako pierwszy podał we wtorek portal RMF24.

Wypadek autobusu w Warszawie. Prokuratura zabezpieczyła dokumentację napraw

Prok. Skiba pytany o pojawiające się w mediach informacje dotyczące możliwej awarii układu kierowniczego lub układu sterującego pedałem przyspieszania, podkreślił, że na obecnym etapie postępowania prokuratura nie przesądza, którego z podzespołów mogła dotyczyć ewentualna usterka.

- Tego nie jestem w stanie powiedzieć, o jakie układy tutaj chodzi. Musimy zobaczyć, czy autobus był sprawny - zaznaczył.

Z relacji wynika, ze śledczy zabezpieczyli pełną dokumentację pojazdu, w tym historię jego napraw. - Coś się musiało wydarzyć i weryfikujemy, czy była jakaś usterka. Cała dokumentacja tego pojazdu została zabezpieczona - przekazał prokurator.

Prok. Skiba podkreślił, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje usterka techniczna autobusu, jednak jej charakter będzie można określić dopiero po zakończeniu ekspertyz.

- Dominująca teza to jest usterka tego pojazdu. A co było bezpośrednią przyczyną, gdzie tkwił problem, czy była usterka, czy nie było, to dopiero najbliższe tygodnie i badania będą mogły odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie - podsumował.

Wypadek w Warszawie. Autobus taranował kolejne pojazdy

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18.20. - Kierujący autobusem miejskim zderzył się z tramwajem, a następnie jechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze doprowadził jeszcze do zderzenia z innymi pojazdami - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Na ulicy Bitwy Warszawskiej autobus uderzył w samochody stojące na światłach. Następnie, jadąc w kierunku Alej Jerozolimskich, zderzył się z kolejnym autem osobowym i razem z nim wpadł do przejścia podziemnego przy dworcu Warszawa Zachodnia.

Według informacji przekazanych przez asp. Roberta Dziubaka z KM PSP w Warszawie autobus uszkodził dziewięć samochodów stojących na skrzyżowaniu, a następnie kolejny pojazd przed wjazdem do przejścia podziemnego. Łącznie w zdarzeniu miało uczestniczyć 14 samochodów osobowych - podała policja.

Sześć osób rannych w Warszawie. Kierowca mówił o problemach z hamowaniem

W wypadku poszkodowanych zostało sześć osób. Dwie z nich, w tym dziecko, trafiły do szpitala. Jedna osoba wymagała pilnej pomocy medycznej, jednak jej stan określono jako stabilny. Pozostałe osoby odniosły lżejsze obrażenia.

Autobusem kierował 58-letni mężczyzna. Był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Z jego relacji wynikało, że w pojeździe mogło dojść do awarii technicznej powodującej problemy z hamowaniem.





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