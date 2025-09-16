Utrudnienia na torach rozpoczęły się we wtorek po godzinie 4:30.

"Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak wynika z dalszej części wydanego komunikatu, część pociągów może zostać skierowana przez stację Warszawa Centralna. Będą one kursowały przez dalekobieżną linię średnicową, z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota.

Utrudnienia na torach. ZTM wydał komunikat

Dodatkowo, od godziny 6:55 do 12:00 Koleje Mazowieckie i warszawski ZTM w strefie 1. oraz 2. WTP wzajemnie honorują bilety. Oznacza to, że pasażerowie mogą korzystać z dowolnych połączeń powyższych przewoźników na wskazanym odcinku bez konieczności kupowania dodatkowych biletów.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, jadące inną trasą. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - dowiadujemy się z dalszej części oświadczenia ZTM.

Jak zasugerował ZTM w komunikacie, szczegóły dotyczące kursowania pociągów warto sprawdzać na oficjalnej stronie przewoźnika.

