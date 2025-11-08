Poważne utrudnienia na kolei. Opóźnienia po 300 minut, odwołane pociągi

Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg relacji Łódź - Kołobrzeg. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około południa na ważnej linii kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem, między stacjami Świercze i Nasielsk. Jak przekazały PKP PLK, kobieta weszła na tory w niedozwolonym miejscu. Wypadek sprawił, że część pociągów różnych przewoźników została odwołana, inne notują opóźnienia sięgające kilkuset minut.

Utrudnienia na kolei po wypadku nieopodal Nasielska
Utrudnienia na kolei po wypadku nieopodal Nasielska

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około południa na linii kolejowej Warszawa -Gdańsk, między stacjami Świercze a Nasielsk.

Jak poinformowały Interię PKP Polskie Linie Kolejowe, które są zarządcą infrastruktury, kobieta weszła na tory w miejscu niedozwolonym i została potrącona przez pociąg IC "Pobrzeże" relacji Łódź - Kołobrzeg.

    Śmiertelny wypadek na torach. Wielkie utrudnienia w ruchu pociągów

    Na miejsce zdarzenia wezwano wszystkie służby ratunkowe, jednak poszkodowana nie miała szans na przeżycie. - Nie znamy powodów, dla których ta osoba postronna wtargnęła na tory poza przejściami i przejazdami - przekazał Interii Karol Jakubowski z PKP PLK.

    W wyniku zdarzenia ruch kolejowy na odcinku Świercze - Nasielsk został całkowicie wstrzymany. Przerwa trwała od godziny 12:00 do 15:25. - W tym czasie część przewoźników uruchomiła zastępczą komunikację autobusową - przekazał Karol Jakubowski.

    Około godziny 15:25 przywrócono ruch pociągów po jednym torze. - Na drugim torze wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora i policji, które mają ustalić dokładne okoliczności tragedii - poinformował rzecznik PKP PLK.

    Nawet 300 minut opóźnienia. Wypadek sparaliżował kolej

    Jakubowski przekazał również, że przez wyłączenie jednego z torów "opóźnienia występują cały czas", a są one poważne. Kilkanaście pociągów jadących w kierunku Pomorza lub stamtąd w stronę centralnej i południowej Polski notuje 100-, 200- czy 300-minutowe opóźnienia.

    Mowa chociażby o IC "Sienkiewicz" (313 min.), skład Kolei Mazowieckich nr 51404 z Mławy do Warszawy (307 min.), kilka składów Pendolino z Gdyni lub z Trójmiasta (około 300 min.) czy IC "Żeglarz" (274 min.). Podobne opóźnienia notują też inne składy, zwłaszcza PKP Intercity.

    Całkiem natomiast odwołano dwa pociągi Pendolino: z Gdyni do Warszawy nr 5014 oraz z Krakowa do Gdyni nr 3500, a także skład IC "Mazury" z Olsztyna do Łodzi i pociąg Kolei Mazowieckich nr 51432 z Działdowa do Warszawy.

