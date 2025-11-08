Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około południa na linii kolejowej Warszawa -Gdańsk, między stacjami Świercze a Nasielsk.

Jak poinformowały Interię PKP Polskie Linie Kolejowe, które są zarządcą infrastruktury, kobieta weszła na tory w miejscu niedozwolonym i została potrącona przez pociąg IC "Pobrzeże" relacji Łódź - Kołobrzeg.

Śmiertelny wypadek na torach. Wielkie utrudnienia w ruchu pociągów

Na miejsce zdarzenia wezwano wszystkie służby ratunkowe, jednak poszkodowana nie miała szans na przeżycie. - Nie znamy powodów, dla których ta osoba postronna wtargnęła na tory poza przejściami i przejazdami - przekazał Interii Karol Jakubowski z PKP PLK.

W wyniku zdarzenia ruch kolejowy na odcinku Świercze - Nasielsk został całkowicie wstrzymany. Przerwa trwała od godziny 12:00 do 15:25. - W tym czasie część przewoźników uruchomiła zastępczą komunikację autobusową - przekazał Karol Jakubowski.

Około godziny 15:25 przywrócono ruch pociągów po jednym torze. - Na drugim torze wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora i policji, które mają ustalić dokładne okoliczności tragedii - poinformował rzecznik PKP PLK.

Nawet 300 minut opóźnienia. Wypadek sparaliżował kolej

Jakubowski przekazał również, że przez wyłączenie jednego z torów "opóźnienia występują cały czas", a są one poważne. Kilkanaście pociągów jadących w kierunku Pomorza lub stamtąd w stronę centralnej i południowej Polski notuje 100-, 200- czy 300-minutowe opóźnienia.

Mowa chociażby o IC "Sienkiewicz" (313 min.), skład Kolei Mazowieckich nr 51404 z Mławy do Warszawy (307 min.), kilka składów Pendolino z Gdyni lub z Trójmiasta (około 300 min.) czy IC "Żeglarz" (274 min.). Podobne opóźnienia notują też inne składy, zwłaszcza PKP Intercity.

Całkiem natomiast odwołano dwa pociągi Pendolino: z Gdyni do Warszawy nr 5014 oraz z Krakowa do Gdyni nr 3500, a także skład IC "Mazury" z Olsztyna do Łodzi i pociąg Kolei Mazowieckich nr 51432 z Działdowa do Warszawy.

