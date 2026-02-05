W skrócie W Warszawie doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej, która dotyczy siedmiu dzielnic oraz Piastowa i Pruszkowa.

Bez dostępu do wody pozostają m.in. klasztor sióstr franciszkanek, przedszkole, urząd dzielnicy Wola oraz szpital św. Zofii, który korzysta z alternatywnego zasilania.

Ekipy remontowe pracują nad usunięciem awarii, a naprawy mogą potrwać planowo do godziny 23.

- Bez dostępu do wody pozostają m.in. klasztor sióstr franciszkanek, przedszkole, urząd dzielnicy Wola i jeden siedmiopiętrowy budynek - przekazała w rozmowie z Polsat News zastępczyni rzecznika prasowego Wodociągów Warszawskich Jolanta Maliszewska.

Problemy dotknęły także szpitala św. Zofii przy ul. Żelaznej. Placówka ma jednak dwutorowe zasilanie i obecnie korzysta z drugiej nitki. Jak poinformowała rzeczniczka, przyczyną awarii było pęknięcie na przewodzie wodociągowym.

Warszawa. Awaria wodociągów, mieszkańcy bez wody. Ile potrwają naprawy?

W miejscu, w którym doszło do pęknięcia, pracują już ekipy remontowe. Usuwanie awarii może planowo potrwać do 23.

- Na miejscu wciąż uprzątany jest teren, ponieważ woda, która wypłynęła, naniosła muł i piach. Po zakończeniu prac porządkowych będziemy przystępować do usuwania awarii - wyjaśniła Maliszewska.

Na stronie warszawskich wodociągów dostępna jest lista posesji, które nie mają dostępu do wody. Obejmuje ona budynki zlokalizowane w siedmiu dzielnicach Warszawy, a także w Piastowie i Pruszkowie.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie, przywracanie dostępu do wody w niektórych lokalizacjach ma zakończyć się wcześniej.

