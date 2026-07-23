Potężny pożar w Warszawie. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży

W skrócie Nad ranem w Warszawie doszło do dużego pożaru obejmującego warsztat samochodowy i kilka salonów samochodowych na Targówku.

Na miejscu działa ponad 30 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez grupę operacyjną i specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Według przekazanych informacji nie odnotowano ofiar, a zadymienie jest duże, lecz nie stanowi obecnie zagrożenia dla mieszkańców.

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Jak poinformował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec, pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku wybuchł najprawdopodobniej wczesnym rankiem, między godziną 5 a 6.

- W tym momencie płonie tam najprawdopodobniej warsztat samochodowy i kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków - przekazał strażak.

Warszawa. Potężny pożar na Targówku, płonie warsztat samochodowy

Jak dodał, na miejscu działa obecnie ponad 30 zastępów straży pożarnej, na miejscu jest także grupa operacyjna Wojewódzkiej Komendy PSP i specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. - Aktualnie udało się już prawdopodobnie zdusić płomienie, powinien być widoczny tylko dym - wyjaśnił.

St. kpt. Gralec podkreślił jednak, że strażakom nie udało się na razie zlokalizować ogniska pożaru. - Szacunkowa powierzchnia pożaru to ok. 3,5 tysiąca metrów kwadratowych - przekazał z kolei w rozmowie z Polsat News.

Akcja gaśnicza pożaru warsztatu samochodowego w Warszawie. Polsat News

O pożarze informuje telewizja Polsat News, na antenie zobaczyć można m.in. zdjęcia czy nagrania, które widzowie i świadkowie przesyłają na specjalną wrzutnię.

Pożar w Warszawie. W akcji ponad 30 zastępów straży pożarnej

- Na szczęście na ten moment nie ma informacji o ofiarach - powiedział strażak. Jak podkreślił, obecnie nie ma zagrożenia skażonym powietrzem dla mieszkańców, choć każda tego typu sytuacja niesie za sobą pewne ryzyko. - Prosimy o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów służb - zaapelował.

- Pamiętajmy, że jest to pożar warsztatu samochodowego, płoną także pojazdy, jest tam dużo tworzyw sztucznych (...). Stąd tak duże zadymienie nad stolicą, widoczne z dużej odległości. Warunki atmosferyczne na szczęście sprzyjają unoszeniu się tego dymu w wyższe warstwy atmosfery - wyjaśnił.





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