W skrócie Piątek został wskazany jako kluczowy dzień dla opanowania pożaru w lasach powiatu wołomińskiego, przy czym szacuje się, że dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni.

Ewakuowano około 100 osób z zagrożonych terenów, a w działaniach biorą udział setki strażaków, policjanci, żołnierze oraz śmigłowce gaśnicze.

Pożar objął ponad 100 hektarów lasu; w akcji uczestniczy około 800 strażaków, blisko 250 pojazdów i zaangażowani są przedstawiciele różnych służb, w tym Wojska Obrony Terytorialnej.

W rozmowie w RMF FM Kierwiński wyjaśnił, że liczy iż w piątek uda się opanować obrys pożaru, jednak zaznaczył, że sytuacja jest i może być bardzo dynamiczna ze względu na warunki pogodowe. Podał, że podczas porannego sztabu ustalono, że obecnie nie ma potrzeby dodatkowych ewakuacji ludności.

Kierwiński w porannym wywiadzie i wcześniej we wpisie na X przypomniał, że w powiecie wołomińskim cały czas trwa walka z pożarem.

"Ponad 800 strażaków, blisko 250 pojazdów. Na miejscu także policja i wojsko. Sytuacja nadal trudna, choć widać dobrze przepracowaną noc. Od wczesnych godzin rannych operują także Black Hawk i Dromadery" - napisał.

Pytany, czy będą ściągane kolejne posiłki wyjaśnił, że stanie się tak, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. - Dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od czwartku walczą z żywiołem - powiedział. - Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane - dodał.

Pytany o osoby dotychczas ewakuowane z zagrożonego pożarem terenu odparł, że to jest około 100 osób.

- Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd - wyjaśnił.

Straż pożarna jest w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje o sytuacji z wiatrem.

W akcji gaśniczej zaangażowanych jest blisko 600 strażaków PSP i OSP, 200 pojazdów tylko z województwa mazowieckiego; uczestniczą też kompanie gaśnicze spoza Mazowsza, cztery moduły do gaszenia pożarów w lasu z ziemi (GFFF) oraz kompanie centralnego odwodu gaśniczego z Akademii Pożarniczej i jednej ze szkół pożarniczych.

Zamknięta pozostaje droga krajowa nr 50 w obszarze akcji. Na miejscu są też zabezpieczający teren policjanci, ponownie lata policyjny śmigłowiec i cztery Dromadery Lasów Państwowych. W akcji działają też pracownicy Lasów, a od rana w piątek też 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono w czwartek przed godz. 14.00. To tzw. pożar wierzchołkowy - ogień przenosił się w koronach drzew. Akcja gaśnicza prowadzona jest na 300 hektarach, a las palił się na ok. 100 ha





