Potężny korek na A2. Zator sięga kilkunastu kilometrów

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Kierujący się w stronę Warszawy autostradą A2 muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w okolicach węzła Konotopa. Na miejscu doszło do wypadku trzech pojazdów. Działania służb zmierzają ku końcowi, jednak długość zatoru wciąż sięga kilkunastu kilometrów.

Długi korek na autostradzie w zimowych warunkach, stojące samochody osobowe i ciężarowe, widoczny pojazd służb drogowych odśnieżający prawy pas drogi, otoczenie pokryte śniegiem, ekran dźwiękochłonny wzdłuż drogi, w oddali zielone tablice informacyjne.
Korek na A2Polsat News

W skrócie

  • Na autostradzie A2 w okolicach węzła Konotopa doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych i jednego samochodu osobowego.
  • W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i przetransportowana do szpitala po wydobyciu jej z pojazdu przez strażaków.
  • W kierunku Warszawy utworzył się korek sięgający kilkunastu kilometrów, a utrudnienia mają potrwać do co najmniej godziny 9:30.
Do wypadku na 453 kilometrze A2 w okolicach węzła Konotopa doszło przed godz. 6:00. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: dwa ciężarowe i jeden osobowy. Na miejsce skierowana została policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

W wyniku zderzenia ucierpiała jedna osoba. Dostęp do niej był utrudniony, w związku z czym strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by pomóc wydostać ją na zewnątrz. Następnie przekazana została ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala.

    Potężny korek na A2. Auta kierowane są na objazd

    - Działania straży pożarnej już się zakończyły, jednak z tego, co wiemy, na miejscu wciąż jest wielki korek - powiedział w rozmowie z Interią mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

    O znacznych utrudnieniach na odcinku informuje także GDDKiA. Jak donoszą czytelnicy korek sięga obecnie kilkunastu kilometrów.

    W komunikacie wskazano, że pas w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłem Konotopa, a węzłem Pruszków, jest zablokowany. Utrudnienia mają potrwać przynajmniej do godz. 9:30.

