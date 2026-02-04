Potężny korek na A2. Zator sięga kilkunastu kilometrów
Kierujący się w stronę Warszawy autostradą A2 muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w okolicach węzła Konotopa. Na miejscu doszło do wypadku trzech pojazdów. Działania służb zmierzają ku końcowi, jednak długość zatoru wciąż sięga kilkunastu kilometrów.
W skrócie
- Na autostradzie A2 w okolicach węzła Konotopa doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych i jednego samochodu osobowego.
- W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i przetransportowana do szpitala po wydobyciu jej z pojazdu przez strażaków.
- W kierunku Warszawy utworzył się korek sięgający kilkunastu kilometrów, a utrudnienia mają potrwać do co najmniej godziny 9:30.
Do wypadku na 453 kilometrze A2 w okolicach węzła Konotopa doszło przed godz. 6:00. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: dwa ciężarowe i jeden osobowy. Na miejsce skierowana została policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
W wyniku zderzenia ucierpiała jedna osoba. Dostęp do niej był utrudniony, w związku z czym strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by pomóc wydostać ją na zewnątrz. Następnie przekazana została ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala.
Potężny korek na A2. Auta kierowane są na objazd
- Działania straży pożarnej już się zakończyły, jednak z tego, co wiemy, na miejscu wciąż jest wielki korek - powiedział w rozmowie z Interią mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
O znacznych utrudnieniach na odcinku informuje także GDDKiA. Jak donoszą czytelnicy korek sięga obecnie kilkunastu kilometrów.
W komunikacie wskazano, że pas w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłem Konotopa, a węzłem Pruszków, jest zablokowany. Utrudnienia mają potrwać przynajmniej do godz. 9:30.