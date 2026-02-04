Potężny korek na A2. Zator sięga kilkunastu kilometrów

W skrócie Na autostradzie A2 w okolicach węzła Konotopa doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych i jednego samochodu osobowego.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i przetransportowana do szpitala po wydobyciu jej z pojazdu przez strażaków.

W kierunku Warszawy utworzył się korek sięgający kilkunastu kilometrów, a utrudnienia mają potrwać do co najmniej godziny 9:30.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku na 453 kilometrze A2 w okolicach węzła Konotopa doszło przed godz. 6:00. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: dwa ciężarowe i jeden osobowy. Na miejsce skierowana została policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

W wyniku zderzenia ucierpiała jedna osoba. Dostęp do niej był utrudniony, w związku z czym strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by pomóc wydostać ją na zewnątrz. Następnie przekazana została ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala.

Potężny korek na A2. Auta kierowane są na objazd

- Działania straży pożarnej już się zakończyły, jednak z tego, co wiemy, na miejscu wciąż jest wielki korek - powiedział w rozmowie z Interią mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

O znacznych utrudnieniach na odcinku informuje także GDDKiA. Jak donoszą czytelnicy korek sięga obecnie kilkunastu kilometrów.

W komunikacie wskazano, że pas w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłem Konotopa, a węzłem Pruszków, jest zablokowany. Utrudnienia mają potrwać przynajmniej do godz. 9:30.

Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutuje Polsat News