Potężne zderzenie pod Warszawą. Auto dachowało, dziewięć osób rannych

Monika Bortnowska

Na jednym ze skrzyżowań w Pruszkowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów dachował - przekazał w rozmowie z Interią asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie. W wypadku poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym dwójka dzieci.

Wypadek na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie
Wypadek na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka w PruszkowieX / PogRatunkoweWawmateriał zewnętrzny

Do groźnego wypadku w Pruszkowie doszło tuż przed godziną 16 w dzień Wszystkich Świętych.

- Na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych - poinformował w rozmowie z Interią asp. Michał Składanowski, rzecznik prasowy KP PSP Pruszków.

Pruszków. Zderzenie dwóch samochodów na skrzyżowaniu

O szczegółach wypadku na skrzyżowaniu w Pruszkowie informuje także Komenda Stołeczna Policji.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mitsubishi, skręcając na skrzyżowaniu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy jeepa - przekazał mł. asp. Paweł Chmura z KSP. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

- W wyniku tego zderzenia jedno z aut dachowało i potrąciło również rowerzystę, który stał przy przejściu dla pieszych - dodaje asp. Składanowski.

Wypadek w Pruszkowie. Rannych dziewięć osób

Z relacji oficera prasowego Komendy Miejskiej PSP w Pruszkowie wynika, że "pojazdy przemieściły się, uderzając w sygnalizator świetlny na przejściu dla pieszych, a ten z kolei runął na dwie, oczekujące na przejście osoby".

W wypadku poszkodowanych zostało dziewięć osób - siedem zostało przewiezionych do szpitala, w tym dwójka dzieci w wieku siedmiu i dziewięciu lat - przekazał nam asp. Składanowski.

Policja doprecyzowuje z kolei, że wśród rannych są piesi, których uderzyła sygnalizacja świetlna, oraz dwie osoby, podróżujące jeepem i trzy osoby jadące mitsubishi.

Ruch w miejscu zdarzenia został odblokowany po godzinie 19.

