Potężna burza przeszła nad Warszawą. Miasto opublikowało nagranie

Gwałtowna burza pojawiła się nad regionem w poniedziałek wieczorem. W wielu miejscach w krótkim czasie spadły duże ilości deszczu, który znacznie ograniczał widoczność.

Gwałtowna burza nad Warszawą. Miasto opublikowało nagranie

Nawałnicy towarzyszyły silne podmuchy wiatru, a lokalnie również opady gradu.

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Mieszkańcy Warszawy i okolic relacjonowali, że pogoda zmieniła się bardzo szybko. Nad miastem słychać było głośne grzmoty, a niebo regularnie rozświetlały błyskawice.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań dokumentujących przebieg nawałnicy. Internauci publikują filmy pokazujące intensywny deszcz, silny wiatr oraz liczne wyładowania atmosferyczne.

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Na części materiałów widać ściany deszczu ograniczające widoczność, a także błyskawice rozświetlające niebo nad Warszawą. Mieszkańcy podkreślają, że burza nadeszła nagle i od razu przybrała dużą siłę.

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Według prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą utrzymywać się nad regionem jeszcze przez najbliższe godziny.

Potężna burza w Warszawie. Samolot przekierowany do Poznania

Trudne warunki pogodowe wpłynęły również na ruch lotniczy. Jak wynika z informacji udostępnionych przez serwis Flightradar24, z powodu gwałtownej burzy nad Warszawą jeden z samolotów został przekierowany do Poznania.

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia burzy. Należy również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.

Kierowcy powinni zwolnić i zachować szczególną uwagę ze względu na śliską nawierzchnię, ograniczoną widoczność oraz możliwość występowania lokalnych podtopień. Mieszkańcy proszeni są także o regularne śledzenie komunikatów i ostrzeżeń pogodowych.



