"Ciągle zadaję sobie pytanie, czy po tak długim czasie - jeśli Krzysio utonął - mam szansę go odnaleźć . Czy np.: istnieje możliwość, że te psy, tak doskonale wyszkolone mogą mi pomóc…" - napisał Daniel Dymiński, ojciec zaginionego Krzysztofa.

Jak przekazał, w ostatnim czasie pływał po Wiśle z psami, które są wyszkolone, by odnajdywać ludzkie zwłoki. Są one wykorzystywane w działaniach ratowniczych, poszukiwawczych i kryminalistycznych.

We wpisie podziękował trzem psom i ich opiekunom, którzy brali udział w poszukiwaniach. "Psy są wyszkolone do wykrywania ludzkich zwłok, zarówno w stanie rozkładu, jak i w postaci szczątków (kości), niezależnie od tego, czy znajdują się pod ziemią, w wodzie czy na powierzchni" - zaznaczył Daniel Dymiński.

16-letni Krzysztof Dymiński wyszedł z domu 27 maja 2023 roku. Do tej pory nie dał znaku życia. Od tego czasu rodzice nieustanie go poszukują. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały nastolatka o godz. 5:30 na Moście Gdańskim w Warszawie. Nie ma dowodów, że skoczył do Wisły.