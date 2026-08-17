W skrócie Ponad 40 tysięcy mieszkańców podpisało się pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i rady miasta.

Stołeczna Operacja Referendalna prowadzi zbiórkę podpisów do 28 września, aby zorganizować referendum potrzebnych jest około 132 tysięcy podpisów.

To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej, w październiku 2013 roku, odbyło się w Warszawie referendum dotyczące odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Stołeczna Operacja Referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Po czterech dniach pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i rady Warszawy podpisało się 15 tysięcy osób.

W poniedziałek Maciej Wilk przekazał w mediach społecznościowych, że udało się przebić kolejną barierę. "Warszawa się budzi. Już ponad 40 tys. Warszawianek i Warszawiaków podpisało wniosek o referendum w sprawie odwołania władz stolicy" - napisał na platformie X.

Chcą odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zostało kilka tygodni

Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tys. podpisów, chociaż, jak zauważył Wilk, dokładną liczbę poda komisarz wyborczy.

Działania organizacji mają zostać zintensyfikowane. "W najbliższych tygodniach zobaczycie na ulicach Warszawy jeszcze więcej naszych wolontariuszy w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach i jeszcze więcej stanowisk oznaczonych proporcami z napisem 'Referendum'" - przekazał Wilk.

Zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie

Oprócz zgłaszania się do wolontariuszy Stołeczna Operacja Referendalna zachęca, aby samodzielnie wydrukować kartę do zbierania podpisów, zachęcić do jej wypełnienia swoich bliskich, a następnie wysłać lub przynieść do siedziby SOR.

Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10 proc. wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. mieszkańców. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób.

Przypadek nie bez precedensu. Warszawiacy głosowali w przeszłości

Wcześniej, w październiku 2013 roku, w Warszawie odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i dotyczyło Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Główną przyczyną było niezadowolenie części mieszkańców i opozycji z jej decyzji. Inicjatorzy zarzucali jej m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach (np. budowie metra i Mostu Północnego). Referendum okazało się nieważne z uwagi na zbyt niską frekwencję.



