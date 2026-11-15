W skrócie Służby miejskie w Warszawie oczyściły Pomnik Bohaterów Getta, który został oszpecony czerwonym napisem "Slawa UPA" przez nieznanych sprawców.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił incydent jako możliwą, zaplanowaną prowokację i poinformował, że sprawę bada policja.

Ambasada Ukrainy potępiła akt wandalizmu, nazywając go elementem rosyjskiej wojny hybrydowej mającej na celu podsycanie wrogości.

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Do sprawy odniósł sięRafał Trzaskowski, który na platformie X napisał, że "nie ma zgody na wandalizm w Warszawie". "Minionej nocy służby miejskie wyczyściły pomniki oszpecone przez wandali - między innymi Pomnik Bohaterów Getta. Sprawców szuka policja" - zapewnił.

"Patrząc na skalę podobnych incydentów w innych miastach, musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z zaplanowaną prowokacją. Nie dajmy się podzielić - służby pracują nad ustaleniem zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców tych działań" - dodał.

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Warszawa. Oszpecono Pomnik Bohaterów Getta. Głos zabrała ukraińska ambasada

Przypomnijmy, że na Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie pojawił się duży napis "Slawa UPA", namalowany czerwoną farbą. Do sprawy odniosła się Ambasada Ukrainy w Polsce, która stanowczo potępiła tę "haniebną prowokację".

"Jesteśmy przekonani, że polskie organy ścigania ustalą sprawców i pociągną ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - napisano w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

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Przedstawiciele placówki podkreślili, że w ich ocenie doszło do "przejawu wojny hybrydowej, którą Rosja wszelkimi sposobami próbuje prowadzić w państwach europejskich, a w szczególności w Polsce".

"Cel jest oczywisty - wzniecanie wrogości między Polakami a Ukraińcami, podważanie wzajemnego zaufania oraz osłabianie wsparcia dla Ukrainy" - dodano.

Ambasada zwróciła się również do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, by "nie dali się skusić na łatwy zarobek" w zamian za wykonywanie nielegalnych działań, a w razie prób werbunku przez obce służby, by nie wykonywać poleceń osoby werbującej, tylko natychmiast poinformować polskie służby.

"Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność. Solidarność polsko-ukraińska jest naszą wspólną siłą. Nie pozwólmy, by wróg ją zniszczył" - napisano.

Akty wandalizmu w Polsce. Media: Zleceniodawca oferował 500 dolarów

Dodajmy, że zniszczenie Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie to niejedyny taki akt wandalizmu, do którego doszło w ostatnim czasie w Polsce. Namalowane czerwoną farbą hasło "Slawa UPA" pojawiło się też w Gdyni oraz Poznaniu.

Białoruski portal MOST poinformował, że w ubiegłą sobotę na czacie dla emigrantów w Białymstoku na Telegramie pojawił się wpis, w którymś ktoś poszukiwał grafficiarza w Poznaniu.

Dziennikarz portalu odpowiedział na ogłoszenie. Wówczas dowiedział się, że zlecenie miało polegać na napisaniu "Slawa UPA" na pomniku. W zamian zleceniodawca oferował 500 dolarów w gotówce lub kryptowalutach.

W związku z tym pojawiły się podejrzenia, że za całą akcją mogą stać białoruskie lub rosyjskie służby. Są one bowiem aktywne na Telegramie i regularnie proponują przypadkowym osobom wykonywanie prostych, ale dobrze płatnych zleceń.



