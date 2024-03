Policyjny pościg, kilkanaście strzałów ostrzegawczych i dwóch zatrzymanych - to efekt policyjnej akcji w Warszawie, do której doszło w czwartek wieczorem, gdy wytypowany do kontroli samochód zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. Jednego z mężczyzn ujęto przy samochodzie, drugiego po pościgu pieszym - obaj to obcokrajowcy. Służby ustalają, dlaczego zaczęli uciekać i weryfikują informację o ich rzekomym związku z przestępstwem w Ząbkach.