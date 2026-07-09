Policyjny Mustang rozbity. 2000 zł mandatu, 10 punktów karnych

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

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Pod Radomiem doszło do kolizji z udziałem policyjnego Forda Mustanga - potwierdziła Interii Justyna Jaśkiewicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Zaznaczyła, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Samochód, który został skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy, był wykorzystywany przez drogówkę od kilku miesięcy. Policjanci nałożyli na uczestniczkę kolizji mandat karny w wysokości 2000 zł i 10 punktów karnych.

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Policyjny Ford Mustang z uszkodzonym przodem po zderzeniu z ogrodzeniem i zniszczoną bramą.
Policyjny Ford Mustang rozbityNews Lubuski/ East News/ KMP w Radomiumateriały prasowe

W skrócie

  • Pod Radomiem doszło do kolizji, w której brał udział policyjny Ford Mustang służący drogówce od kilku miesięcy.
  • Według wstępnych ustaleń radiowóz wyprzedzał pojazdy z włączonymi sygnałami, a kierująca Volkswagenem zaczęła skręcać w lewo, co doprowadziło do zderzenia.
  • Samochód Ford Mustang został wcześniej skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy i był pierwszym takim radiowozem w kraju.
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Według komunikatu służb kolizja miała miejsce ok. godz. 12.30. Oprócz policyjnego Forda Mustanga uczestniczył w niej samochód osobowy Volkswagen. Do zdarzenia doszło na ulicy Radomskiej w Milejowicach.

Oba pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

Kolizja pod Radomiem. Radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo" - czytamy w komunikacie radomskiej policji.

Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi nałożyli na kierującą Volkswagenem nałożyli mandat karny w kwocie 2000 zł i 10 punktów karnych. Radomska policja przekazała również, że uczetnicy zdarzenia byli trzeźwi.

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W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a drugi pojazd wjechał do rowu. Policja prowadzi działania na miejscu.

Rozbity Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Był to pierwszy w kraju pojazd policyjny pochodzący z przepadku mienia orzeczonego wobec pijanego kierowcy.

Policyjny Ford Mustang. Skonfiskowano go nietrzeźwemu kierowcy

Historia radomskiego radiowozu zaczęła się w kwietniu 2025 roku. Wtedy właśnie policjanci Ciechanowa natrafili na Forda Mustanga w przydrożnym rowie. Za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec Warszawy. W jego krwi wykryto ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Pojazd został zabezpieczony. Następnie Sąd Rejonowy w Ciechanowie orzekł we wrześniu 2025 r. jego przepadek.

Zdecydowano, że pojazd trafi do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Radiowóz zaprezentowano oficjalnie 17 marca podczas specjalnego wydarzenia na torze Automobilklubu.

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