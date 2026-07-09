W skrócie Pod Radomiem doszło do kolizji, w której brał udział policyjny Ford Mustang służący drogówce od kilku miesięcy.

Według wstępnych ustaleń radiowóz wyprzedzał pojazdy z włączonymi sygnałami, a kierująca Volkswagenem zaczęła skręcać w lewo, co doprowadziło do zderzenia.

Samochód Ford Mustang został wcześniej skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy i był pierwszym takim radiowozem w kraju.

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Według komunikatu służb kolizja miała miejsce ok. godz. 12.30. Oprócz policyjnego Forda Mustanga uczestniczył w niej samochód osobowy Volkswagen. Do zdarzenia doszło na ulicy Radomskiej w Milejowicach.

Oba pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

Kolizja pod Radomiem. Radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo" - czytamy w komunikacie radomskiej policji.

Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi nałożyli na kierującą Volkswagenem nałożyli mandat karny w kwocie 2000 zł i 10 punktów karnych. Radomska policja przekazała również, że uczetnicy zdarzenia byli trzeźwi.

W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a drugi pojazd wjechał do rowu. Policja prowadzi działania na miejscu.

Rozbity Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Był to pierwszy w kraju pojazd policyjny pochodzący z przepadku mienia orzeczonego wobec pijanego kierowcy.

Policyjny Ford Mustang. Skonfiskowano go nietrzeźwemu kierowcy

Historia radomskiego radiowozu zaczęła się w kwietniu 2025 roku. Wtedy właśnie policjanci Ciechanowa natrafili na Forda Mustanga w przydrożnym rowie. Za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec Warszawy. W jego krwi wykryto ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Pojazd został zabezpieczony. Następnie Sąd Rejonowy w Ciechanowie orzekł we wrześniu 2025 r. jego przepadek.

Zdecydowano, że pojazd trafi do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Radiowóz zaprezentowano oficjalnie 17 marca podczas specjalnego wydarzenia na torze Automobilklubu.





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