M. Kierwiński o incydencie ze śmigłowcem: M. Wąsik nie reagował

- Wszyscy widzieliśmy te filmiki, śmigłowiec latał na wysokości około 30 metrów (...), a minister spraw wewnętrznych (Maciej Wąsik - red.) nie reaguje , nic z tym kompletnie nie robi, dobrze się bawi na pikniku. Co trzeba mieć w głowie, będąc osobą nadzorującą policję? - dodał Kierwiński i przekazał, że złożą zawiadomienie do prokuratury.

Głos w sprawie zdarzenia zabrał również Maciej Lasek z PO. - Nie przypadkowo, przepisy mówiące o tym, jak organizować tego typu pokazy są bardzo konkretne. Taki pokaz, który nie jest imprezą masową, należy zgłosić do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 14 dni wcześniej. Czy ten pokaz został zgłoszony - będziemy o to dopytywać i sprawdzać - mówił.

Podał na jakiej wysokości powinny latać takie maszyny. - Śmigłowce, samoloty nie mogą przelatywać podczas pokazów niżej niż 150 m nad terenem lub 300 m nad zgromadzeniem ludzi. Na Mazowszu nie ma tak wysokich linii energetycznych, żeby były na wysokości 150 czy 300 metrów. Są to nisko zawieszone linie, widać, że piloci śmigłowca złamali elementarne zasady bezpieczeństwa - podkreślił Lasek.

Śmigłowiec zerwał linię energetyczną. K. Brejza apeluje do premiera

W poniedziałek rano senator Krzysztof Brejza opublikował w mediach społecznościowych pilną interwencję do premiera Mateusza Morawickiego.

"Pilna interwencja do M. Morawieckiego w związku z zerwaniem linii energetycznej przez policyjny śmigłowiec i narażeniem życia wielu ludzi w tym dzieci podczas wczorajszego pikniku w Sarnowskiej Górze. Lans wyborczy polityków PiS za wszelką cenę - z narażaniem życia Polaków" - głosi wpis Krzysztofa Brejzy.

W związku ze zdarzeniem senator upublicznił zdjęcie pisma, jakie wystosował do szefa polskiego rządu, w którym zadał mu kilka pytań.

Pierwsze z nich brzmi: Czy wszczęto kontrolę związaną z tym zdarzeniem - jeśli tak, to kiedy? Jeśli takiej kontroli wewnętrznej w policji nie wszczęto: wnoszę o przeprowadzenie stosowych czynności, a w szczególności zabezpieczenie nagrań załogi śmigłowca. Dalej Brejza pyta, "dlaczego śmigłowiec leciał na tak niskiej wysokości nad głowami wielu dorosłych i dzieci?" , "dlaczego nie są respektowane podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas imprez z udziałem polityków PiS?" wskazując, że na pikniku wojskowym był Maciej Wąsik.

Krzysztof Brejza chce odpowiedzi premiera również na pytania o to, jak doszło do tego, że "w czasie takiej imprezy narażono życie i zdrowie wielu ludzi, w tym dzieci?" oraz "kto poniesie za to odpowiedzialność karną?".