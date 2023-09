Do zdarzenia doszło 8 sierpnia. Policjantów wezwano do agresywnego mężczyzny, który wieczorem na warszawskich Bielanach zaatakował przechodniów. Jedna z napadniętych kobiet została uderzona wielokrotnie pięścią w twarz - później trafiła do szpitala - drugą kobietę agresor przewrócił i próbował dusić.