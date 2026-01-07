W skrócie Dowódca oddziału prewencji policji w Piasecznie został aresztowany za rzekome wykorzystanie policjantki.

Policja podjęła natychmiastowe działania, zawieszając funkcjonariusza w obowiązkach i wszczynając postępowanie dyscyplinarne.

Pokrzywdzona policjantka otrzymała wsparcie psychologiczne, a sprawca pozostaje do dyspozycji prokuratury.

Policja w opublikowanym komunikacie poinformowała o czynnościach podjętych przez Biuro Kontroli Komendanta Głównego Policji w sprawie ustalenia przebiegu zdarzeń w jednostce w Piasecznie. "Działania zostały podjęte natychmiast po zgłoszeniu" - przekazano.

"Pokrzywdzona o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa z art. 197 kk powiadomiła dyżurnego OPP (Oddziału Prewencji Policji - red.), co zainicjowało wdrożenie obowiązujących w Policji procedur" - podano w komunikacie na X.

Skandal w policji. Dowódca jednego z oddziałów został zatrzymany

W oświadczeniu przekazano, że o zdarzeniu "niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie".

"Po złożeniu przez pokrzywdzoną zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wskazany policjant został zatrzymany przez funkcjonariuszy BSWP (Biura Spraw Wewnętrznych Policji - przyp. red.) i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratury" - czytamy w komunikacie.

Policja poinformowała, że materiały zgromadzone przez piony kontrolne skutkowały wszczęciem "postępowania dyscyplinarnego wobec dowódcy kompanii prewencji IX OPP w Warszawie". "Nadto rozkazem personalnym z dnia 5 stycznia 2026 r. został zawieszony w czynnościach służbowych" - podkreślono.

"Tego samego dnia Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji" - czytamy w komunikacie.

"Od chwili zgłoszenia priorytetem w tej sprawie było dobro policjantki, która cały czas przebywa pod opieką psychologa" - zaznaczono.

Piaseczno. Skandal w policji, nowe informacje

Do skandalicznych wydarzeń w Piasecznie doszło w sobotę. Jako pierwsza nagłośniła je Telewizja Republika. Według ustaleń oskarżony policjant spożywał alkohol wraz z innymi funkcjonariuszami. Razem mieli wezwać do siebie nowoprzyjętą do służby policjantkę.

W momencie, gdy kobieta weszła do pokoju, dowódca miał wyprosić pozostałych policjantów. Zamknął za nimi drzwi, a następnie wykorzystał seksualnie kobietę.

W trakcie zdarzenia pokrzywdzona miała głośno krzyczeć i wzywać pomocy. W reakcji na tę sytuację pozostali funkcjonariusze zaczęli dobijać się do drzwi. Ostatecznie dowódca je otworzył, a kobieta - z widocznymi otarciami - zgłosiła zdarzenie dyżurnemu.

