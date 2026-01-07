Policja wydała komunikat po skandalu w Piasecznie. Nowe informacje

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Dowódca jednego z oddziałów prewencji policji w Piasecznie, któremu zarzuca się wykorzystanie policjantki, został zatrzymany - wynika z nowego komunikatu. Mężczyzna "został zawieszony w czynnościach służbowych" - podkreślono. Pokrzywdzona policjantka otrzymała pomoc. O skandalicznym zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono prokuraturę. Policja ujawnia nowe szczegóły.

Policjant w granatowym mundurze z napisem 'Policja' na plecach stoi tyłem na tle jasnych metalowych krat.
Piaseczno. Skandal z udziałem policjanta. Miał wykorzystać seksualnie policjantkę. Nowy komunikat. Zdj. ilustracyjneLukasz GdakEast News

W skrócie

  • Dowódca oddziału prewencji policji w Piasecznie został aresztowany za rzekome wykorzystanie policjantki.
  • Policja podjęła natychmiastowe działania, zawieszając funkcjonariusza w obowiązkach i wszczynając postępowanie dyscyplinarne.
  • Pokrzywdzona policjantka otrzymała wsparcie psychologiczne, a sprawca pozostaje do dyspozycji prokuratury.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policja w opublikowanym komunikacie poinformowała o czynnościach podjętych przez Biuro Kontroli Komendanta Głównego Policji w sprawie ustalenia przebiegu zdarzeń w jednostce w Piasecznie. "Działania zostały podjęte natychmiast po zgłoszeniu" - przekazano.

"Pokrzywdzona o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa z art. 197 kk powiadomiła dyżurnego OPP (Oddziału Prewencji Policji - red.), co zainicjowało wdrożenie obowiązujących w Policji procedur" - podano w komunikacie na X.

Skandal w policji. Dowódca jednego z oddziałów został zatrzymany

W oświadczeniu przekazano, że o zdarzeniu "niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie".

"Po złożeniu przez pokrzywdzoną zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wskazany policjant został zatrzymany przez funkcjonariuszy BSWP (Biura Spraw Wewnętrznych Policji - przyp. red.) i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratury" - czytamy w komunikacie.

Zobacz również:

W policyjnych koszarach w Piasecznie dowódca miał wykorzystać seksualnie policjantkę, zdj. ilustracyjne
Polska

Skandal na komendzie. Dowódca aresztowany, miał wykorzystać policjantkę

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Policja poinformowała, że materiały zgromadzone przez piony kontrolne skutkowały wszczęciem "postępowania dyscyplinarnego wobec dowódcy kompanii prewencji IX OPP w Warszawie". "Nadto rozkazem personalnym z dnia 5 stycznia 2026 r. został zawieszony w czynnościach służbowych" - podkreślono.

    "Tego samego dnia Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji" - czytamy w komunikacie.

    "Od chwili zgłoszenia priorytetem w tej sprawie było dobro policjantki, która cały czas przebywa pod opieką psychologa" - zaznaczono.

    Piaseczno. Skandal w policji, nowe informacje

    Do skandalicznych wydarzeń w Piasecznie doszło w sobotę. Jako pierwsza nagłośniła je Telewizja Republika. Według ustaleń oskarżony policjant spożywał alkohol wraz z innymi funkcjonariuszami. Razem mieli wezwać do siebie nowoprzyjętą do służby policjantkę.

    W momencie, gdy kobieta weszła do pokoju, dowódca miał wyprosić pozostałych policjantów. Zamknął za nimi drzwi, a następnie wykorzystał seksualnie kobietę.

    W trakcie zdarzenia pokrzywdzona miała głośno krzyczeć i wzywać pomocy. W reakcji na tę sytuację pozostali funkcjonariusze zaczęli dobijać się do drzwi. Ostatecznie dowódca je otworzył, a kobieta - z widocznymi otarciami - zgłosiła zdarzenie dyżurnemu.

    Zobacz również:

    Tragedia w Warszawie. Policja dokonała tragicznego odkrycia w jednym z mieszkań na Mokotowie, zdj. ilustracyjne
    Mazowieckie

    Policja weszła siłą do mieszkania. W środku niemowlę bez oznak życia

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    "Polityczny WF": Kto na premiera technicznego z PiS? Nieoczywiste nazwiskoINTERIA.PL

    Najnowsze