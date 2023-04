Policja ujęła pijanego kierowcę. Media: To starosta powiatu płockiego

Oprac.: Jolanta Kamińska

Płoccy policjanci zatrzymali w czwartek 39-letniego kierowcę, który pijany prowadził samochód. Auto miało jechać zygzakiem. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM, zatrzymany to starosta powiatu płockiego. Policja przyznała w rozmowie z Interią, że taka sytuacja miała miejsce. Jednocześnie "nie potwierdza, ani nie zaprzecza", że nietrzeźwy kierowca, który miał we krwi 2,5 promila, to lokalny polityk.

Zdjęcie Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 39-latka; zdj. ilustracyjne / Piotr Jędzura / Reporter