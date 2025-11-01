W skrócie Policja w Żyrardowie intensywnie poszukuje mężczyzny, podejrzanego o napaść na kobietę przy ul. Popiełuszki.

Wizerunek i portret pamięciowy poszukiwanego zostały opublikowane w celu pomocy w identyfikacji sprawcy.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości i miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policją.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie (woj. mazowieckie) poszukują mężczyzny, który 25 października napadł na kobietę przy ul. Popiełuszki. Funkcjonariusze nie informują, w jakim stanie jest poszkodowana.

Pewne jest natomiast, że sprawca zdarzenia pozostaje nieuchwytny.

Żyrardów. Policja poszukuje tego mężczyzny

Poszukiwany mężczyzna ma ok. 40 lat i mniej więcej 180 cm wzrostu, jest także normalnej budowy ciała.

Ma ciemne, krótkie włosy oraz brodę. W chwili zdarzenia był ubrany w ciemną kurtkę z kapturem, która sięgała do kolan. Miał też na sobie jasne spodnie i jasne buty sportowe.

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają poszukiwanego mężczyznę. Informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości i miejsca pobytu należy przekazywać pod numerem telefonu: 47 70 58 200 (oficer dyżurny) lub 47 70 58 116 (prowadzący postępowanie).

Limanowa. Krzysztof Lach poszukiwany listem gończym

W ostatnich dniach w Interii informowaliśmy również o apelu policji z Limanowej. Śledczy prowadzą poszukiwania 40-letniego Krzysztofa Lacha z miejscowości Łostówka. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

Mężczyzna poszukiwany jest z powodu podejrzenia o popełnienie przestępstw z art. 207 i 197 Kodeksu karnego. Chodzi o znęcanie się, a także o zgwałcenie i wymuszenie innej czynności seksualnej.

Również tam policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu lub ukrywania się 40-latka, o kontakt z najbliższą komendą lub komisariatem policji.

Wszelkie informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej pod numerem telefonu 47 83 45 400 lub do najbliższej jednostki policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

