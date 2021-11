- Widzimy, że na całej trasie, ciężko jest doszukiwać się negatywnych przypadków, jakie miały miejsce chociażby rok temu. Musimy pamiętać, że w tym roku były to uroczystości o charakterze państwowym - mówił Marczak.



Rzecznik przyznał, że policja będzie prowadzić działania przez kilka najbliższych dni i analizować zgromadzony materiał.



- Na tę chwilę, można powiedzieć, że wydarzenia zaliczały się do najbezpieczniejszych Marszów Niepodległości organizowanych od kilkunastu lat - dodał Marczak.



"Prowokacji nie brakowało"

Policja przekazała też, że zatrzymano mniej niż 10 osób. Interwencje dotyczyły głównie posiadania narkotyków.



- Większość osób zachowywała się bezpiecznie, ale nie wszystkim zależało na tym, by było bezpiecznie. Prowokacji nie brakowało - tłumaczył policjant.



Marsz Niepodległości, który wyruszył z ronda Dmowskiego, ok. godz. 15 dotarł na błonia Stadionu PGE Narodowego. Demonstranci zgromadzili się przed sceną, na której odbywają się koncerty. To największe zgromadzenie organizowane w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Za organizację marszu odpowiadają środowiska narodowe, jednak w tym roku - aby umożliwić jego legalne przejście - nadano mu status formalnego zgromadzenia organizowanego przez władze publiczne. Powodem była tocząca się w sądach sprawa rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego, w której zapadły orzeczenia niekorzystne dla jego organizatorów. Tegoroczny marsz przechodzi pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".