Policja podsumowała Marsz Niepodległości. Kilkudziesięciu zatrzymanych

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

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Podczas Narodowego Święta Niepodległości zatrzymano w Warszawie 59 osób, a przy 86 znaleziono środki pirotechniczne - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski.

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Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski podczas konferencji prasowej po Marszu Niepodległości w Warszawie.
Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski podsumował Marsz NiepodległościPaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Podczas Marszu Niepodległości w Warszawie policja zatrzymała 59 osób, w tym 41 za naruszenie ustawy o narkomanii, sześć poszukiwanych oraz cztery za nielegalne loty dronami.
  • Mimo wydanego przez wojewodę zakazu, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 450 sztuk wyrobów pirotechnicznych, które znaleziono przy 86 uczestnikach zgromadzenia w stolicy.
  • Przedstawiciele Komendy Stołecznej oraz Komendy Głównej Policji poinformowali, że obchody Święta Niepodległości w Warszawie oraz całym kraju przebiegły w bezpieczny sposób.
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Spośród zatrzymanych 59 osób 41 złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami.

- Patrząc na skalę tego wydarzenia i ilości zgromadzeń, a także uczestników dzisiejszych uroczystości, jest to niewielka liczba - stwierdził rzecznik stołecznej policji.

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Wiśniewski dodał, że pomimo zakazu wydanego przez wojewodę przy 86 osobach znaleziono różnego rodzaju środki pirotechniczne. Policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Policja podsumowała działania

Rzecznik KSP przekazała, że mimo kilku incydentów obchody w stolicy przebiegały w sposób bezpieczny. - W imieniu Komendanta Stołecznego Policji chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to święto dziś faktycznie odbyło się w sposób bezpieczny. I to chciałem podkreślić, tak, było bezpiecznie - powiedział kom. Wiśniewski.

Dodał, że to nie koniec pracy policjantów, którzy nadal będą czuwali nad bezpieczeństwem. - Mimo iż szereg tych zgromadzeń się już zakończyło, a marsz, który skupia tą największą uwagę, także dobiegł końca, to praca policjantów wciąż trwa po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim i będzie to miało pewnie miejsce jeszcze przez całą noc - stwierdził.

Spokojnie było nie tylko w Warszawie. - W całym kraju obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek.

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- Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów, które byłyby jakimkolwiek zagrożeniem dla życia i zdrowia osób - dodał, zastrzegając, że to jeszcze nie koniec policyjnych działań.

Warszawa. Ulicami przeszedł Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości przeszedł w środę ulicami Warszawy. Według ratusza mogło w nim wziąć udział 250 tys. osób, z kolei organizatorzy twierdzą, że uczestników mógł być "nawet milion".

Wśród maszerujących znalazło się wielu polityków, w tym prezydent Karol Nawrocki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński czy liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Podczas marszu nie doszło do żadnych poważnych incydentów z wyjątkiem użycia środków pirotechnicznych, które były zakazane. O tym, że obchody przebiegły spokojnie informował wcześniej również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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