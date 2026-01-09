W skrócie Policjant w Piasecznie dopuścił się przestępstwa wobec nowoprzyjętej funkcjonariuszki, wykorzystując ją podczas służby.

Reakcja policji była natychmiastowa, sprawca został zatrzymany, a ofierze udzielono pomocy psychologicznej.

Podkreślono, że wszystkie procedury zadziałały bezzwłocznie, a wobec sprawcy wszczęto procedurę wydalenia ze służby.

"Informujemy, że czynności na terenie OPP w Warszawie zostały podjęte natychmiast po otrzymaniu przez dyżurnego OPP zgłoszenia, tj. o 5:30" - przekazała w nowym komunikacie Komenda Główna Policji.

Funkcjonariusze podkreślili, że przed zgłoszeniem policja nie miała informacji ani o przestępstwie, ani o tym, że na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie spożywano alkohol.

Po zawiadomieniu o dokonaniu przestępstwa "niezwłocznie powiadomieni" zostali m.in zastępca dowódcy OPP w Warszawie, naczelnik wydziału psychologów KSP oraz zastępca Komendanta Stołecznego Policji - wynika z treści komunikatu.

"Sprawca został przewieziony na teren OPP w Warszawie po godzinie 7:00, pozostawał do dyspozycji prokuratury aż do chwili formalnego zatrzymania, tj. o godz. 14:45, które nastąpiło po zakończeniu czynności procesowych realizowanych z pokrzywdzoną" - wyjaśniono.

Skandal w Piasecznie. Policja wydała nowy komunikat

Policjant z Piaseczna bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, około godziny 3:30 nad ranem, wrócił do swojego miejsca zamieszkania, co, jak podkreśla policja, "było możliwe, ponieważ poza uczestnikami nikt o zdarzeniu nie wiedział".

"Czynności podjęte przez piony kontrolne KSP i KGP trwają, natomiast z całą pewnością stwierdzić należy, że wszystkie procedury przewidziane w tego typu sytuacjach zadziałały niezwłocznie" - zaznaczono w komunikacie Komendy Głównej Policji.

Podano również, że "zarówno pokrzywdzonej, jak i rodzinie sprawcy udzielono pomocy psychologicznej".

"Choć sprawca dotychczas nosił mundur, to jednak Policja zawsze będzie stać po stronie ofiary, dlatego nie było żadnych wątpliwości i także postępowanie w związku z wydaleniem tego funkcjonariusza z naszej formacji zostało wszczęte w trybie pilnym" - czytamy w zakończeniu.

Skandal w Piasecznie. Policjantka została wykorzystana

Do skandalicznych wydarzeń w Piasecznie doszło w sobotę, gdzie, według ustaleń, oskarżony policjant wraz z kolegami spożywali alkohol. Razem mieli wezwać do siebie nowoprzyjętą do służby policjantkę.

Kiedy kobieta weszła do pomieszczenia, dowódca wyprosił pozostałych funkcjonariuszy, a następnie zamknął za nimi drzwi. Następnie wykorzystał seksualnie kobietę, która w trakcie zdarzenia miała głośno wzywać pomocy.

Na jej krzyki zareagowali pozostali policjanci, którzy zaczęli dobijać się do drzwi. Ostatecznie dowódca je otworzył, a kobieta - z widocznymi otarciami - zgłosiła zdarzenie dyżurnemu.

