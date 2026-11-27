W skrócie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w sprawie samopodpalenia 22-letniego obywatela Ukrainy na Krakowskim Przedmieściu.

Ambasada Ukrainy potwierdziła, że poszkodowany przebywa w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii z powodu ciężkich oparzeń.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przed Ministerstwem Kultury, gdzie pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

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O wszczęciu śledztwa poinformował w piątek w mediach społecznościowych prok. Piotr Antoni Skiba. Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo prowadzone jest w kierunku doprowadzenia do samobójstwa. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ.

Przedstawiciel warszawskiej prokuratury dodał, że obecnie "stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie".

W czwartek oświadczenie w sprawie wydała Ambasada Ukrainy w Polsce. Przekazano, że placówka otrzymała od polskiej policji oficjalne potwierdzenie, że poszkodowany 22-latek jest obywatelem Ukrainy.

"Mężczyźnie niezwłocznie udzielono pomocy medycznej. Z ciężkimi oparzeniami przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, a jego stan jest krytyczny" - poinformowała ambasada.

Podpalenie niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo

22-letni obywatel Ukrainy dokonał aktu samopodpalenia w środę wieczorem przed Ministerstwem Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Jako pierwsi na pomoc mężczyźnie rzucili się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także świadkowie zdarzenia.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówiła, że funkcjonariusze SOP "pierwsi udzielali pomocy, ponieważ było to blisko Pałacu Prezydenckiego, więc byli bezpośrednio na miejscu". Dodała, że "również w niedalekiej odległości był zespół medyczny", w związku z czym pomoc ratowników również pojawiła się szybko.

Poza tymi dwiema służbami pomocy poszkodowanemu udzielali także "przechodnie, którzy byli świadkami tej sytuacji". Na miejsce szybko przybyła karetka pogotowia, a także trzy zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji.

"Zwykły człowiek". Media dotarły do współlokatora 22-latka

Jak ustalił Fakt, 22-latek był studentem na Politechnice Częstochowskiej i mieszkał w jednym z akademików. Dziennikarze dotarli do współlokatora mężczyzny, który zapamiętał go jako "zwykłego człowieka", który "rzadko otwierał się przed innymi".

Rozmówcy Faktu wskazują jednak na jedną sytuację, która ich zdziwiła. Do częstochowskiego akademika, w którym mieszkał Ukrainiec, miała przyjechać jego matka, jednak mężczyzna nie zszedł do niej na spotkanie. Nie wiadomo co się wówczas stało.

Powołując się także na osoby zaznajomione z kulisami tragedii, Fakt opisuje, że do akademika zadzwoniła jego matka z pytaniem, "czy to nie fake news z tym podpaleniem".



