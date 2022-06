Płońsk: Finał poszukiwań 13-latka. Chłopiec całą noc jeździł na rowerze

Policjanci z Płońska informują o szczęśliwym finale poszukiwań 13-latka. Chłopiec po powrocie ze szkoły wyszedł z domu, by pojeździć na rowerze i nie wrócił na noc do domu. Odnaleziono go dopiero kolejnego dnia.

