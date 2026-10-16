Zgłoszenie dotyczące dużego pożaru, który wybuchł w miejscowości Piotrowice pod Otwockiem, wpłynęło do lokalnych służb w piątek rano. Po godz. 8 na miejscu zdarzenia cały czas trwała akcja, a ogień nie został jeszcze opanowany.

- Zgłoszenie dotyczyło dwóch hal namiotowych wypełnionych zniczami. Obie są w ogniu - relacjonował w rozmowie z Interią podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Piotrowice. Pożar dwóch hal namiotowych ze zniczami

TVN24 podał, że w akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 15 zastępów straży pożarnej. - Dysponujemy kolejne siły i środki - przekazał po godz. 7 aspirant Bartłomiej Baran z KP PSP w Otwocku.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo, co doprowadziło do zaprószenia ognia. - O przyczynach pożaru będzie można mówić dopiero po jego ugaszeniu, kiedy będzie można zbadać pogorzelisko - dodał podkom. Domarecki.

W związku z akcją gaśniczą na pobliskich drogach występują utrudnienia. Zablokowana jest droga wojewódzka 801.

Piotrowice. Duży pożar hal ze zniczami, burmistrz zabrał głos

Do pożaru w mediach społecznościowych odniósł się burmistrz pobliskiego Karczewa Michał Rudzki. - Sytuacja wydawała się na początku bardzo niebezpieczna - stwierdził. Ogień pojawił się w pobliżu zabudowań.

- W akcji uczestniczy 20 zastępów straży pożarnej, w tym jednostka chemiczna z Warszawy - powiedział. Na miejscu jest także policja.

- Trzymamy rękę na pulsie. Jeśli chodzi o przyczyny tego pożaru, to na razie nic nie wiadomo. Sprawą na pewno zajmie się prokuratura i policja, natomiast rzeczywiście skala tego wydarzenia, tej tragedii, jest ogromna - dodał.

Jak wskazał, sytuacja na miejscu "jest po prostu przygnębiająca", szczególnie w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, ale "pomoc została już dostarczona".



