Do zdarzenia doszło 6 kwietnia na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Nowe Gulczewo pod Płockiem, gdy - jak informowała policja - na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że trasą tą porusza się opel, który nie zachowuje prostego toru jazdy. Policja nie ujawniła wówczas danych kierującego, natomiast media podawały, że był to starosta płocki.

Prokurator Rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska powiedziała we wtorek, że oplem kierował "wysoki funkcjonariusz starostwa powiatowego w Płocku". Dopytywana czy chodzi o starostę płockiego Sylwestra Z., odpowiedziała: "na tak zadane pytanie mogę to potwierdzić, także co do funkcji".

Prokurator: Badania były wykonywane kilkakrotnie

Jak przekazała prokurator Orkwiszewska, zgłoszenie o oplu, który nie zachowuje prostego toru jazdy, wpłynęło od innego uczestnika ruchu drogowego - na miejsce wysłano patrol policji. - Kierowca opla podróżował sam. Podczas wykonywania czynności był spokojny, stosował się do poleceń policjantów. Badania na zawartość alkoholu były wykonywane kilkakrotnie w stosowanych odstępach czasowych. Wynik za każdym razem był pozytywny, a najwyższy wskazał 1,3 mg/l w wydychanym powietrzu - powiedziała Prokurator Rejonowa w Płocku.

Zaznaczyła jednocześnie, że po wykonaniu czynności, mających na celu zweryfikowanie trzeźwości, Sylwester Z. został zwolniony - w ocenie policji, jego zachowanie, jak i samo zdarzenie, nie wymagały zastosowania środków zapobiegawczych. Zebrane w prawie przez policję materiały, w tym wyniki badań na zawartość alkoholu, przekazano następnie do płockiej Prokuratury Rejonowej.

Kierującemu zatrzymano prawo jazdy i postanowiono o przedstawieniu zarzutu

- W związku ze zdarzeniem wszczęte zostało śledztwo. Wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującego oplem, jak również postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Taki zarzut w najbliższym czasie będzie ogłoszony - dodała prokurator Orkwiszewska. Wyjaśniła przy tym, że zgodnie z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat dwóch.

Sylwester Z. został wybrany na starostę płockiego przez radnych tego powiatu pod koniec września 2021 r. Jego kandydaturę zgłosiło PSL. Wcześniej, od 2014 r., był on wójtem gminy Radzanowo w powiecie płockim. Stanowisko starosty objął po tragicznie zmarłym poprzedniku, 38-letnim Mariuszu Bieńku, który w sierpniu 2021 r. utonął w Wiśle niedaleko Płocka.