Płock: 32-latek zmarł dzień po policyjnym pościgu i zatrzymaniu

Prokuratura Rejonowa w Płocku bada okoliczności śmierci 32-letniego mężczyzny, który zasłabł po policyjnym pościgu, w czasie zatrzymania przez funkcjonariuszy. Zgon nastąpił dzień później w szpitalu. Śledczy czekają m.in. na wyniki sekcji zwłok i badań krwi na obecność alkoholu i narkotyków.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Szefowa płockiej prokuratury Małgorzata Orkwiszewska poinformowała we wtorek, że trwają intensywne czynności, które mają na celu ustalenie okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. - We wtorek ciało mężczyzny zostało przetransportowane do Warszawy, do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie ma być wykonana sekcja zwłok. Terminu sekcji jeszcze nie wyznaczono - przekazała prokurator.

Reklama

Dodała, że trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Wcześniej zabezpieczono monitoring, a także przekazano do badań laboratoryjnych próbki krwi mężczyzny na obecność alkoholu i narkotyków.

W niedzielę po południu, na rondzie Wojska Polskiego w Płocku, policjanci próbowali zatrzymać kierowcę seata, który nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Pomimo wydawanych sygnałów, mężczyzna jechał jednak dalej. Policjanci zatrzymali go dopiero po krótkim pościgu.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i użyli gazu

Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 32-letni płocczanin, podróżujący razem z kobietą i 1,5-miesiecznym dzieckiem, był agresywny i arogancki. Mówił bełkotliwie i używał wulgaryzmów, a także groził policjantom. Według nich nie reagował on na polecenia i unikał badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

32-latek szarpał, kopał i uderzał policjantów. Spowodował urazy ciała u funkcjonariuszy, uszkodził telefon i umundurowanie. Policjanci obezwładnili mężczyznę i użyli wobec niego gazu. W pewnym momencie 32-latek zasłabł. Pogotowie zabrało go do szpitala. Dzień później wieczorem mężczyzna zmarł.

Agresywnie i wulgarnie - według policji - zachowywała się także pasażerka seata. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że miała ich zaatakować. Kobieta usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wymuszenia czynności urzędowych.