Pił alkohol w niedozwolonym miejscu. To poszukiwany prezes firmy

WIADOMOŚCI LOKALNE

To miało być rutynowe zatrzymanie za picie alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Okazało się jednak, że dzielnicowi z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali - poszukiwanego za przestępstwa gospodarcze listem gończym - "prezesa" firmy. Najbliższe dni spędzi on w tymczasowym areszcie.

Zdjęcie Mężczyzna był poszukiwany listem gończym / Policja Warszawa Śródmieście / Polsat News