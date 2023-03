Pijany ksiądz doprowadził do kolizji. Kuria: Czeka go terapia

Oprac.: Kinga Poniewozik WIADOMOŚCI LOKALNE

Przełożeni zapowiadają konsekwencje dla księdza, który doprowadził do kolizji w Żelechowie. Duchowny miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. - To wymaga terapii, to wymaga pomocy temu człowiekowi, to wymaga naprawienia tego, żeby w przyszłości to się nie zdarzyło ponownie, ale to też wymaga kary - powiedział w rozmowie z Radiem Kolor rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej, ks. Przemysław Śliwiński.

Zdjęcie W zdarzeniu nikt nie ucierpiał / Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / facebook.com