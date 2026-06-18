W skrócie W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana od czwartku działa całodobowy posterunek straży miejskiej.

Decyzję o utworzeniu posterunku podjęto z powodu rosnącej liczby przypadków agresji i niszczenia sprzętu medycznego.

Otwarcie posterunku straży miejskiej przy SOR-ze radomskiego szpitala to pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

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"Od dziś w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego działa stały posterunek Straży Miejskiej" - czytamy w wydanym w czwartek komunikacie placówki.

Funkcjonariusze będą dyżurować na SOR-ze siedem dni w tygodniu przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi w obliczu narastającej agresji.

Radom. W szpitalu otwarto posterunek straży miejskiej

Zastępczyni prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk podkreśliła podczas otwarcia posterunku, że bezpieczeństwo osób przebywających w lecznicy jest dla władz miasta priorytetem.

- Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu - zauważyła.

Stały posterunek Straży Miejskiej ma pomóc w szybszym reagowaniu na sytuacje zagrożenia, m.in. na akty agresji wobec ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, do których dochodziło w ostatnich miesiącach regularnie.

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- Niestety zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego - dodała wiceprezydent Radomia.

Dyrektorka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta poinformowała, że tylko w ostatnich tygodniach na oddziale doszło do uszkodzenia drzwi wejściowych oraz sprzętu medycznego.

Straż miejska na SOR-ze. "Czekaliśmy na tę chwilę"

- Wierzę, że stała obecność straży miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze - mówiła. Entuzjazm dyrekcji podzielają również pracownicy radomskiego szpitala.

- Czekaliśmy na tę chwilę i bardzo się z tego powodu cieszymy. Obecność strażników miejskich zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Sądzę, że bezpieczniej będą się także czuli nasi pacjenci i osoby, które towarzyszą im na SOR-ze - powiedziała pielęgniarka oddziałowa SOR-u Urszula Wierzbicka.

Do zabezpieczenia oddziału ratunkowego oddelegowano czterech strażników.

Jak czytamy w komunikacie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, utworzenie stałego posterunku jest odpowiedzią na duże obciążenie oddziału. Tylko w 2025 roku przyjęto tam ponad 36 tysięcy pacjentów. W tym czasie badania poziomu alkoholu wykonano 2619 osobom - jego obecność wykryto u 1990 z nich. Najwyższy poziom wyniósł aż 6,19 promila.

Jak dodała rzeczniczka radomskiego szpitala Wiktoria Kościelniak, otwarcie posterunku straży miejskiej bezpośrednio przy oddziale ratunkowym jest pierwszym takim przypadkiem w Polsce.





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