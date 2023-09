Paraliż na kolei w Warszawie. Uszkodzona sieć trakcyjna, potężne opóźnienia

Uszkodzenie sieci trakcyjnej w Warszawie. Poważne utrudnienia

W niedzielę, 3 września 2023 roku, zaczęła obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na polskiej kolei. Zmieniły się także rozkłady jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, co wynika z oddania do użytku - po kilkumiesięcznym zamknięciu - podmiejskiej linii średnicowej.

PKP PLK z poważnymi problemami. Sygnały radio-stop, awarie, wykolejenia

To kolejne problemy PKP PLK, które w ostatnim czasie musiały mierzyć się z plagą nielegalnie nadawanych sygnałów radio-stop , które automatycznie uruchamiały w pociągach hamulec bezpieczeństwa Do incydentów doszło w kilku województwach na terenie całego kraju. Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jednego policjanta.

Co więcej, do zerwania sieci trakcyjnej doszło niedawno także w Boczowie w Lubuskiem, co doprowadziło do poważnych opóźnień - niektóre połączenia odwołano, na innych odcinkach wprowadzono komunikację zastępczą.