"W związku z incydentem, który miał dzisiaj miejsce na I linii warszawskiego metra, policjanci zatrzymali 22-letniego obywatela Francji" - poinformowała stołeczna policja.

Mężczyzna został schwytany na stacji Służew.

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Z relacji funkcjonariuszy wynika, że "mężczyzna odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej".

W związku z tym, że zatrzymany "nie chciał współpracować z funkcjonariuszami, a także w oparciu o analizę dotychczas pozyskanych informacji i ocenę możliwego zagrożenia, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji Służew, jej zaplecza i infrastruktury technicznej" - przekazała policja.

Jak wyjaśniono, wymaga to ponownego ograniczenia w dostępie do stacji dla pasażerów.

"Realizowane obecnie przez policjantów czynności wynikają wprost z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na terenie stacji, co stanowi najwyższy priorytet naszych obecnych działań" - podkreśliła stołeczna policja.

10 stacji wyłączonych z ruchu. Uruchomiono komunikację zastępczą

Do zdarzenia doszło w środę rano. Metro Warszawskie poinformowało, że systemy alarmowe wykryły nieuprawnioną osobę znajdującą się w tunelu.

W związku z tym podjęto decyzję o wyłączeniu z ruchu 10 stacji. Pociągi linii metra M1 kursowały tylko na odcinku Młociny - Politechnika.

W związku z zamknięciem stacji Służew Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił na trasie Kabaty - Politechnika zastępczą komunikację autobusową "Za Metro".

W stronę Kabat autobusy kursowały na trasie: Metro Politechnika - Waryńskiego - Al. Armii Ludowej - Al. Niepodległości - Al. Wilanowska - pętla Metro Wilanowska - Al. Wilanowska - Rolna - Al. Harcerzy Rzeczypospolitej - Al. KEN - Os. Kabaty 05; a w stronę Politechniki autobusy te jeżdżą: Os. Kabaty - Al. KEN - Al. Harcerzy Rzeczypospolitej - Rolna - Al. Wilanowska - Puławska - Woronicza - Al. Niepodległości - Batorego - Waryńskiego - Metro Politechnika.

Uruchomiona została również tramwajowa linia "Za Metro" na trasie: Metro Wilanowska - Puławska - Pl. Unii Lubelskiej - Marszałkowska - Pl. Zbawiciela - Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - Pl. Narutowicza.





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