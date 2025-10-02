Pali się hala pod Warszawą. "Całkowicie objęta ogniem"
Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bramki (woj. mazowieckie) niedaleko Warszawy. - Jedna osoba została poszkodowana, na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej - przekazał Interii mł. ogn. Damian Dolniak z KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Zgłoszenie o pożarze hali wpłynęło tuż po godzinie 10:00 - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.
Jak poinformował strażak, ogniem objęta jest hala magazynowa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na obiekcie zajmującym się auto-recyklingiem.
- Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - dodał Damian Dolniak.
Rzecznik podkreślił, że strażacy "chronią pobliskie obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru".
Po godzinie 11:00 strażak przekazał, że jedna osoba, przebywająca na terenie zakładu, doznała poparzenia ręki.
- Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali tę osobę ratownikom medycznym - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.
Aktualnie trwa dogaszanie terenu.
Artykuł aktualizowany...
Seria pożarów hal produkcyjnych
Hala w miejscowości Bramki, to już kolejny obiekt tego typu, który został objęty pożarem w ostatnim czasie.
16 września ogień zajął halę produkcyjną w Czeladzi na Śląsku. Tam pożar wybuchł w budynku firmy produkcyjnej zajmującej się produkcją pomp ciepła. Dach tego obiektu uległ zawaleniu.