Zgłoszenie o pożarze hali wpłynęło tuż po godzinie 10:00 - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.

Jak poinformował strażak, ogniem objęta jest hala magazynowa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na obiekcie zajmującym się auto-recyklingiem.

- Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - dodał Damian Dolniak.

Rzecznik podkreślił, że strażacy "chronią pobliskie obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru".

Po godzinie 11:00 strażak przekazał, że jedna osoba, przebywająca na terenie zakładu, doznała poparzenia ręki.

- Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali tę osobę ratownikom medycznym - powiedział Interii mł. kpt. Damian Dolniak.

Aktualnie trwa dogaszanie terenu.

Artykuł aktualizowany...

Seria pożarów hal produkcyjnych

Hala w miejscowości Bramki, to już kolejny obiekt tego typu, który został objęty pożarem w ostatnim czasie.

16 września ogień zajął halę produkcyjną w Czeladzi na Śląsku. Tam pożar wybuchł w budynku firmy produkcyjnej zajmującej się produkcją pomp ciepła. Dach tego obiektu uległ zawaleniu.

"Graffiti": Rzecznik prezydenta o Polakach zatrzymanych przez Izrael Polsat News Polsat News