Do zdarzenia doszło we wtorek w Otwockim Klubie Sportowym. 38-letni instruktor opiekował się 14 dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Według informacji, do których dotarła PAP mężczyzna został zatrzymany przez policję, ponieważ zajęcia miał prowadzić najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków.

Otwock. Instruktor sportu pod wpływem narkotyków

Informację o zatrzymaniu potwierdziła rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Otwocku sierż. sztab. Paulina Harabin. - Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w trakcie prowadzonych przez niego zajęć sportowych z grupą dzieci - powiedziała policjantka.

- Jak wstępnie ustalono, mężczyzna w chwili zatrzymania był pod wpływem narkotyków - podkreśliła sierż. sztab. Paulina Harabin.

Z kolei rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Katarzyna Skrzeczkowska poinformowała, że 38-latek usłyszał w środę zarzuty.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia

- Mężczyźnie postawiono zarzut z art. 160 par 2 kk. (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo). Zastosowano wobec niego dozór policji - przekazała prokurator Skrzeczkowska.

- Tester wskazał, że mężczyzna był pod wpływem substancji psychotropowych. W związku z tym pobrano krew do dalszych badań - dodała prokurator.

Za zarzucany czyn może mu grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.