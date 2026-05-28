Ogromny pożar pod Warszawą. Płonie las, w akcji specjalistyczny samolot

W skrócie W okolicach Międzylesia pod Warszawą doszło do dużego pożaru lasu, w którego gaszeniu biorą udział specjalistyczne jednostki i sprzęt powietrzny.

W działaniach uczestniczą dwa samoloty Dromader, śmigłowiec Black Hawk oraz kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej i gaśnicze kompanie z różnych powiatów.

Nie podano przyczyny pożaru, nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych budynków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W miejscowości Miedzyleś w powiecie wołomińskim doszło do ogromnego pożaru lasu. Według naszych informacji płonie aktualnie ponad pięć hektarów, ogień wciąż się rozprzestrzenia - powiedziała w rozmowie z Interią oficer prasowa mł. kpt. Karolina Jaworska z mazowieckiej straży pożarnej.

Jak poinformowała, na miejscu działa łącznie 45 zastępów SP. - Są to dwa plutony z powiatów mińskiego i węgrowskiego, w drodze znajdują się kolejna dwa z Legionowa i Wyszkowa - dodała.

Międzyleś. Ogromny pożar lasu, w akcji Black Hawk

Do pożaru zadysponowane zostały także kompanie gaśnicze "Narew" oraz "Wisła", każda licząca po kilkadziesiąt osób i 30 jednostek różnego typu sprzętu. - W akcji bierze udział blisko 200 strażaków, a także śmigłowiec Black Hawk oraz cztery samoloty Dromader - poinformował z kolei st. kpt. Wojciech Gralec na antenie Polsat News.

- Warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające, niestety jest niska wilgotność i silne porywy wiatru, które utrudniają działania strażakom - wskazał, dodając, że aktualnie na terenie całego kraju mamy do czynienia z wysokim zagrożeniem pożarowym.

Strażak zauważył także, że akcja gaśnicza może trwać dość długo, ze względu na to, że po ugaszeniu ognia trzeba będzie dokładnie sprawdzić obszar pożaru w poszukiwaniu pozostałości płomieni.

Kpt. Jaworska podkreśliła, że na razie nie wiadomo, co jest przyczyną pożaru. Nie ma także informacji o poszkodowanych ani zagrożenia dla zabudowy. O pożarze poinformowano także na oficjalnym profilu polskiej policji.

"W związku z pożarami w okolicach Rezerwatu Przyrody Grabicz w Wołominie do działań gaśniczych zadysponowany został policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP" - czytamy w oświadczeniu.

Pożar lasu pod Warszawą. Wielka akcja gaśnicza

"Policyjni lotnicy razem ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej prowadzą działania z powietrza wykorzystując specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów" - dodali funkcjonariusze policji.

Jak wskazuje portal Podlasie24, gęsty dym z pożaru jest widoczny nawet z oddalonego od Miedzylesia o 33 kilometry Jakubowa.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia zostały także opublikowane przez portal Miejski Reporter.

Rozwiń

Dzisiejsza akcja gaśnicza to nie pierwsza operacja strażaków w tym regionie. W ubiegłym roku lokalne służby kilkukrotnie interweniowały w związku z pożarami lasu w sezonie wiosenno-letnim, m.in. w kwietniu i sierpniu.





"Wydarzenia": Studenci z Afryki w Lublinie. Prawica bije na alarm Polsat News