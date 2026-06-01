Ogromny pożar hali w Płocku. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży

W skrócie W Płocku trwa pożar hali administracyjno-biurowej, do którego skierowano 30 zastępów straży pożarnej.

Akcja gaśnicza nadal trwa, na miejscu pracuje około 60 funkcjonariuszy, a część oddziałów jest jeszcze w drodze.

Nie ma obecnie informacji o ofiarach i nadal nie ustalono przyczyny pożaru.

Jak przekazał w rozmowie z Interią bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, informacja o pożarze dotarła do strażaków o godzinie 19.03.

- Zgłoszenie dotyczyło hali o rozmiarach około 40 na 100 metrów, która została objęta pożarem - wskazał.

Płock. Ogromny pożar przy ul. Rembielińskiego

- Na miejsce zadysponowano 30 zastępów straży pożarnej, niektóre jeszcze są w drodze. Akcja trwa, pożar na pewno nie został jeszcze opanowany - przekazał strażak ok. godziny 20.30.

Jak podkreślił, na ten moment nie ma informacji o ofiarach. - Jest też jeszcze za wcześnie, aby mówić o przyczynach tego zdarzenia - dodał bryg. Darmofalski.

- Na miejscu mamy około 60 funkcjonariuszy (...). Na tą chwilę nie możemy zlokalizować ogniska pożaru - doprecyzował z kolei na antenie Polsat News mł. kpt. Wojciech Pietrzak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Płonie hala administracyjno-biurowa w Płocku

Jak przekazał mł. kpt. Pietrzak, na miejscu pożaru jest obecny prezydent miasta Płocka. - Jedzie do nas cysterna z sąsiedniego powiatu i wsparcie z Komendy Wojewódzkiej - dodał.

- Myślę, że jeszcze godzina, może pół godziny, i powinniśmy zlokalizować pożar. Hala jest bardzo duża, w środku znajdowały się też łatwopalne rzeczy. Nie pomaga nam także pogoda, w Płocku jest bardzo gorąco - wskazał.

Funkcjonariusz potwierdził także, że na razie nie ma informacji o ofiarach. - Miejmy nadzieję, że hala okaże się pusta i tak zostanie - powiedział.





