W skrócie W Warszawie doszło do dużych opóźnień pociągów z powodu obecności łosia na torach między stacjami Warszawa Centralna a Zachodnia.

Zwierzę zostało po kilkudziesięciu minutach odłowione, a ruch pociągów przywracano do normy.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM w komunikacji miejskiej i pociągach SKM w obszarze 1 Strefy Biletowej.

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"Uwaga podróżni! Nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna. W związku z niezapowiadanym przybyciem Łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów nr 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów" - informowano na profilu Polskich Linii Kolejowych S.A. na portalu X.

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"Na miejscu są już kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają. Działamy, by Emil bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska" - dodano w dalszej części wpisu.

Łoś na warszawskim dworcu Wiktor Woliński materiał zewnętrzny

Warszawa. Ogromne opóźnienia pociągów, łoś na torach

"Wyjeżdżam teraz z Dworca Centralnego, przed chwilą obok mnie po torach przebiegł łoś" - przekazał Interii czytelnik Jan, zmierzający w niedzielę wieczorem pociągiem z Warszawy do Krakowa.

Po kilkudziesięciu minutach Polskie Linie Kolejowe poinformowały o opanowaniu sytuacji. "Zwierzę zostało bezpiecznie zabrane z torów. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Utrudnienia trwały przeszło łosiemdziesiąt minut" - przekazano, zamieszczając humorystyczny akcent.

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Informacja o problemach w Warszawie pojawiła się także na profilu SKM Info, donoszącym mieszkańcom o największych opóźnieniach w kursowaniu SKM. Jak wskazano, ich przyczyną jest "wtargnięcie dzikiego zwierzęcia", które spowodowało utrudnienia na dalekobieżnej linii średnicowej.

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Łoś sparaliżował ruch kolejowy w Warszawie. "Wtargnięcie dzikiego zwierzęcia"

Oficjalny komunikat dotyczący opóźnień pojawił się także na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. "Z przyczyn technicznych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40 oraz KM" - przekazano.

Jak poinformowano, w związku z narastającymi utrudnieniami wprowadzono wzajemne, dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM-KM we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej i pociągach SKM w obszarze 1 Strefy Biletowej.

Według informacji dostępnych na prowadzonym przez PLK S.A. Portalu Pasażera około godz. 22 w niedzielę opóźnienia na Dworcu Centralnym w Warszawie sięgały od kilkunastu minut do nawet kilku godzin.



