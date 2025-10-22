Odnaleźli ją w kościele, proszą o pomoc. Kobieta nie wie, kim jest
Policjanci apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości odnalezionej w kościele kobiety. Biegle włada językiem polskim, może mieć około 45 lat. Jak podkreślono, kobieta nie wie, kim jest. Mundurowi opublikowali także szczegółowy opis odnalezionej osoby.
Warszawska policja opublikowała komunikat dotyczący osoby o nieustalonej tożsamości. Kobieta została znaleziona 10 października tego roku około godz. 6:15 w kościele przy ulicy Kobielskiej.
Kobieta prawdopodobnie wcześniej spędziła tam noc. W komunikacie dodano także, że odnaleziona osoba biegle włada językiem polskim.
Warszawa. Kobieta o nieustalonej tożsamości. Policja apeluje o pomoc
Policjanci z komisariatu dla dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła przekazali również, że kobieta nie wie, kim jest.
W momencie odnalezienia ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty. Z wyglądu ma około 45 lat, mierzy 168 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma jasne włosy do ramion.
Mundurowi apelują do wszystkich osób rozpoznających kobietę, mogących pomóc w ustaleniu, kim jest o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.
Możliwy jest także kontakt pod numerem tel. 47 723 76 55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl.