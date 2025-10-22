Odnaleźli ją w kościele, proszą o pomoc. Kobieta nie wie, kim jest

Policjanci apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości odnalezionej w kościele kobiety. Biegle włada językiem polskim, może mieć około 45 lat. Jak podkreślono, kobieta nie wie, kim jest. Mundurowi opublikowali także szczegółowy opis odnalezionej osoby.

Warszawska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety
Warszawska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety

Warszawska policja opublikowała komunikat dotyczący osoby o nieustalonej tożsamości. Kobieta została znaleziona 10 października tego roku około godz. 6:15 w kościele przy ulicy Kobielskiej.

Kobieta prawdopodobnie wcześniej spędziła tam noc. W komunikacie dodano także, że odnaleziona osoba biegle włada językiem polskim.

Warszawa. Kobieta o nieustalonej tożsamości. Policja apeluje o pomoc

Policjanci z komisariatu dla dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła przekazali również, że kobieta nie wie, kim jest.

    W momencie odnalezienia ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty. Z wyglądu ma około 45 lat, mierzy 168 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma jasne włosy do ramion.

    Mundurowi apelują do wszystkich osób rozpoznających kobietę, mogących pomóc w ustaleniu, kim jest o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie.

    Możliwy jest także kontakt pod numerem tel. 47 723 76 55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl.

