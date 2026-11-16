Obywatele egzotycznego kraju schwytani w Polsce. Jeden unikał wyjazdu

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Straż Graniczna zatrzymała w powiecie grójeckim trzech Gwatemalczyków. Dwóch z nich przez rok nie wjedzie ponownie do strefy Schengen. Trzeci natomiast od miesięcy uchylał się przed nakazem opuszczenia kraju - teraz zostanie przymusowo wydalony z Polski.

Samochód terenowy Straży Granicznej z włączonymi sygnałami świetlnymi na polnej drodze, zdjęcie ilustracyjne
Samochód Straży Granicznej. Zdj. ilustracyjneTOMASZ NOWOCINSKI/AGENCJA SEEast News

W skrócie

  • Funkcjonariusze radomskiej Straży Granicznej zatrzymali w powiecie grójeckim trzech obywateli Gwatemali, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.
  • Jeden z zatrzymanych Gwatemalczyków od miesięcy ignorował nakaz opuszczenia kraju, dlatego trafi do strzeżonego ośrodka w oczekiwaniu na przymusową deportację.
  • Dwóch pozostałych Gwatemalczyków otrzymało decyzję o konieczności opuszczenia Polski oraz roczny zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.
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Funkcjonariusze radomskiej Straży Granicznej sprawdzili legalność pobytu 10 cudzoziemców, w tym sześciu obywateli Ukrainy oraz czterech obywateli Gwatemali. Kontrola poskutkowała zatrzymaniem trzech Gwatemalczyków, którzy - jak się okazało - za długo przebywali w Polsce.

Gwatemalczycy zatrzymani. Jeden z nich odmówił wyjazdu

Kontrole przeprowadzono w ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji i kontrolę szlaków komunikacyjnych - informuje Straż Graniczna.

W efekcie zatrzymania ustalono, że trzech Gwatemalczyków przebywających na terenie powiatu grójeckiego przekroczyło dopuszczalny okres legalnego pobytu w kraju. Co więcej, okazało się, że jeden z nich od ponad trzech miesięcy ignorował decyzję zobowiązującą go do opuszczeni Polski. Teraz będzie oczekiwał na przymusowe wydalenie.

"Funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu przymusowego wykonania decyzji powrotowej" - poinformowała SG.

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Kontrola Straży Granicznej. Roczny zakaz wjazdu do strefy Schengen

Dwóch pozostałych obywateli Gwatemali objęto postępowaniem administracyjnym i finalnie nakazano im opuszcenie Polski.

W związku z przekroczeniem przez nich dopuszczalnego okresu bezwizowego pobytu w strefie Schengen orzeczono wobec nich także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw tej strefy na okres roku.

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