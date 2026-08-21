Obcokrajowiec przeszedł po rządowym samochodzie. Wszystko w środku Warszawy

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Obywatel Gruzji przeszedł po samochodzie należącym do Ministerstwa Finansów, który poruszał się w okolicy ronda De Gaulle'a w Warszawie - potwierdziła na policji Interia. Mężczyzna został zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód mógł zostać uszkodzony.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Policyjne auto stoi na ulicy nieopodal warszawskiego ronda De Gaulle'a
Incydent na rondzie De Gaulle'a (zdj. ilustr.)Adam Burakowski Reporter

Do incydentu doszło w czwartek ok. godz. 22. w okolicach ronda gen. Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 41-letni obywatel Gruzji stworzył zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

- Ponadto mógł uszkodzić jeden z pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ten należy do resortu finansów - poinformował w rozmowie z Interią asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I - Śródmieście.

Zobacz również:

Policja bada incydent na torach na Lubelszczyźnie (zdj. ilustr.)
Lubelskie

Tajemniczy wybuch przy torowisku. Zaangażowano kontrterrorystów

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Warszawa. Gruzin przeszedł po samochodzie Ministerstwa Finansów

Jak wyjaśnił nam rzecznik policji, mężczyzna dosłownie przeszedł po samochodzie ministerstwa. RMF24 podaje, że w chwili zdarzenia autem przewożona była wiceminister Hanna Majszczyk.

- Nikomu nic się nie stało. Policjanci zadziałali błyskawicznie. Podjęli interwencję wobec tego człowieka - przekazał nam przedstawiciel policji.

41-latek został zatrzymany i przewieziony do śródmiejskiej komendy. W tej chwili przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

- Zbieramy i analizujemy materiał w związku z tym zdarzeniem - powiedział asp. Pacyniak.

Zobacz również:

40-latka zginęła pod kołami auta w Lipowej (zdjęcie ilustracyjne)
Śląskie

Tragedia na leśnej drodze. Samochód zaczął się staczać, zginęła kobieta

Agata Sucharska
Agata Sucharska


"Polityczny WF": Rozłam w PiS podzielił rodzinę. Ojciec i syn po dwóch stronach INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze