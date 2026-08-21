Do incydentu doszło w czwartek ok. godz. 22. w okolicach ronda gen. Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 41-letni obywatel Gruzji stworzył zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

- Ponadto mógł uszkodzić jeden z pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ten należy do resortu finansów - poinformował w rozmowie z Interią asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I - Śródmieście.

Warszawa. Gruzin przeszedł po samochodzie Ministerstwa Finansów

Jak wyjaśnił nam rzecznik policji, mężczyzna dosłownie przeszedł po samochodzie ministerstwa. RMF24 podaje, że w chwili zdarzenia autem przewożona była wiceminister Hanna Majszczyk.

- Nikomu nic się nie stało. Policjanci zadziałali błyskawicznie. Podjęli interwencję wobec tego człowieka - przekazał nam przedstawiciel policji.

41-latek został zatrzymany i przewieziony do śródmiejskiej komendy. W tej chwili przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

- Zbieramy i analizujemy materiał w związku z tym zdarzeniem - powiedział asp. Pacyniak.



