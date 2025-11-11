Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Liczne utrudnienia w Warszawie
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy i turyści muszą się liczyć we wtorek z wieloma utrudnieniami w komunikacji publicznej i na ulicach, szczególnie w okolicach ścisłego centrum miasta. Przez stolicę przejdzie Marsz Niepodległości, odbędzie się także m.in. Bieg Niepodległości.
Na stołecznych ulicach odbędzie się m.in. Bieg Niepodległości, przejdzie Marsz Niepodległości. Na wieczór zaplanowany jest zorganizowany przez miasto koncert na Cytadeli - Wspólna Niepodległa 2025. Główne uroczystości państwowe odbędą się natomiast na placu Piłsudskiego. Ulice sąsiadujące z placem będą wyłączone z ruchu w godzinach 10.00-14.00. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.
Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu, na mieszkańców i turystów będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. W godzinach 14.00-20.00 ulica będzie wyłączona z ruchu - od Nowego Światu do Trębackiej.
35. Bieg Niepodległości w Warszawie. Gdzie możliwe utrudnienia?
Punktualnie o godzinie 11.11, wystartuje 35. Bieg Niepodległości. Uczestnicy pobiegną: aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Organizacja wydarzenia wiąże się z zamknięciem tych ulic dla ruchu.
Główne ograniczenia związane z biegiem będą obowiązywały w godzinach 9.30-14.30. Przygotowanie startu i mety będzie wymagało jednak dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do alei "Solidarności" będzie nieprzejezdny w godzinach 3.00-19.00.
Marsz Niepodległości. Część warszawskich ulic zamknięta dla ruchu
W godzinach 14.00-20.00. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami centrum stolicy. Rozpocznie się na rondzie Dmowskiego. Następnie jego uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowy.
W czasie zgromadzenia i marszu zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska - od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego - od ulicy Emilii Plater do ronda J. Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie - między mostami: Świętokrzyskim i Józefa Poniatowskiego. W czasie przemarszu policja może także podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Wisłostrady - pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.
Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.
Również o godzinie 14.00 na placu Unii Lubelskiej odbędzie się manifestacja antyfaszystowska - mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w tym rejonie.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Utrudnienia w stolicy
O godz. 18.00 na Cytadeli odbędzie się koncert folkowy "Wspólna Niepodległa". Wystąpią popularni polscy artyści, którzy wykonają ludowe utwory pochodzące z 16 województw. Wstęp jest bezpłatny. "Od 15.00 do 21.00 będą kursowały autobusy linii 'Wspólna Niepodległa' z przystanku pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Na koncert dowiezie specjalna bezpłatna linia autobusowa.
Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. W godzinach 11.30-13.00 z Wilanowa na plac Piłsudskiego przejedzie Motocyklowa Parada Niepodległości, a w godzinach 12.00-15.30 z Sulejówka na Ursynów przejadą uczestnicy MotoParady Niepodległości. Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję, która może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.
Od 8 do 16 listopada wyłączony z ruchu jest Dworzec Centralny. Pociągi dalekobieżne kierowane są do stacji Warszawa Główna i Warszawa Gdańska.
Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie
Tego dnia, w godzinach 11.00-19.00 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny - M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.
Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.
Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.
Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez ul. Piękną, plac Konstytucji i ul. Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 będą łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.
"Przez cały dzień nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników wszystkich niepodległościowych wydarzeń w Warszawie czuwał będzie specjalny miejski sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej. Porządku na ulicach pilnować będą policjanci wsparci przez Straż Miejską" - przekazał stołeczny ratusz.
Zakaz latania dronami, noszenia broni i używania wyrobów pirotechnicznych
W tym dniu wprowadzano został zakaz latania dronami nad Warszawą. Stefa ograniczenia obowiązywać będzie w godz. 7.00-23.00.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze całego miasta wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.
Wojewoda mazowiecki wprowadził w tym dniu zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych.
W godzinach 14.00 - 21.00 zostanie zamknięta droga wodna Wisły na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
W związku z obchodami część stacji warszawskich rowerów publicznych Veturilo będzie tymczasowo wyłączona z użytku w godz. 8.00-22.00. Po zakończeniu wydarzeń wszystkie stacje zostaną ponownie uruchomione.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.