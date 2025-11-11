Na stołecznych ulicach odbędzie się m.in. Bieg Niepodległości, przejdzie Marsz Niepodległości. Na wieczór zaplanowany jest zorganizowany przez miasto koncert na Cytadeli - Wspólna Niepodległa 2025. Główne uroczystości państwowe odbędą się natomiast na placu Piłsudskiego. Ulice sąsiadujące z placem będą wyłączone z ruchu w godzinach 10.00-14.00. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.

Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu, na mieszkańców i turystów będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. W godzinach 14.00-20.00 ulica będzie wyłączona z ruchu - od Nowego Światu do Trębackiej.

35. Bieg Niepodległości w Warszawie. Gdzie możliwe utrudnienia?

Punktualnie o godzinie 11.11, wystartuje 35. Bieg Niepodległości. Uczestnicy pobiegną: aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, aleją Niepodległości, a także ulicą Prostą. Organizacja wydarzenia wiąże się z zamknięciem tych ulic dla ruchu.

Główne ograniczenia związane z biegiem będą obowiązywały w godzinach 9.30-14.30. Przygotowanie startu i mety będzie wymagało jednak dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do alei "Solidarności" będzie nieprzejezdny w godzinach 3.00-19.00.

Marsz Niepodległości. Część warszawskich ulic zamknięta dla ruchu

W godzinach 14.00-20.00. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami centrum stolicy. Rozpocznie się na rondzie Dmowskiego. Następnie jego uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowy.

W czasie zgromadzenia i marszu zamknięte dla ruchu będą ulice: Marszałkowska - od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, Aleje Jerozolimskie, most i aleja Józefa Poniatowskiego - od ulicy Emilii Plater do ronda J. Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie - między mostami: Świętokrzyskim i Józefa Poniatowskiego. W czasie przemarszu policja może także podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Wisłostrady - pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Również o godzinie 14.00 na placu Unii Lubelskiej odbędzie się manifestacja antyfaszystowska - mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w tym rejonie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Utrudnienia w stolicy

O godz. 18.00 na Cytadeli odbędzie się koncert folkowy "Wspólna Niepodległa". Wystąpią popularni polscy artyści, którzy wykonają ludowe utwory pochodzące z 16 województw. Wstęp jest bezpłatny. "Od 15.00 do 21.00 będą kursowały autobusy linii 'Wspólna Niepodległa' z przystanku pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na koncert dowiezie specjalna bezpłatna linia autobusowa.

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. W godzinach 11.30-13.00 z Wilanowa na plac Piłsudskiego przejedzie Motocyklowa Parada Niepodległości, a w godzinach 12.00-15.30 z Sulejówka na Ursynów przejadą uczestnicy MotoParady Niepodległości. Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję, która może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.

Od 8 do 16 listopada wyłączony z ruchu jest Dworzec Centralny. Pociągi dalekobieżne kierowane są do stacji Warszawa Główna i Warszawa Gdańska.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie

Tego dnia, w godzinach 11.00-19.00 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny - M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.

Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.

Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez ul. Piękną, plac Konstytucji i ul. Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 będą łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.

"Przez cały dzień nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników wszystkich niepodległościowych wydarzeń w Warszawie czuwał będzie specjalny miejski sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej. Porządku na ulicach pilnować będą policjanci wsparci przez Straż Miejską" - przekazał stołeczny ratusz.

Zakaz latania dronami, noszenia broni i używania wyrobów pirotechnicznych

W tym dniu wprowadzano został zakaz latania dronami nad Warszawą. Stefa ograniczenia obowiązywać będzie w godz. 7.00-23.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze całego miasta wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.

Wojewoda mazowiecki wprowadził w tym dniu zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych.

W godzinach 14.00 - 21.00 zostanie zamknięta droga wodna Wisły na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

W związku z obchodami część stacji warszawskich rowerów publicznych Veturilo będzie tymczasowo wyłączona z użytku w godz. 8.00-22.00. Po zakończeniu wydarzeń wszystkie stacje zostaną ponownie uruchomione.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Buda w ''Gościu Wydarzeń'' o zarzutach dla Ziobry: Nie może liczyć dzisiaj na sprawiedliwy proces Polsat News Polsat News