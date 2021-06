​Nur: Autobus szkolny wpadł do rowu. Dzieci w szpitalu

WIADOMOŚCI LOKALNE

W środę rano niedaleko Ostrowi Mazowieckiej autobus szkolny zjechał do rowu i wywrócił się. Pojazdem podróżowało ok. 30 osób. Do szpitala trafiło sześcioro dzieci.

Zdjęcie / facebook.com