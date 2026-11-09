Nowy zakaz dla Warszawy na Dzień Niepodległości. Komunikat policji

Więcej informacji przekazała w osobnym komunikacie policja."Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w sranie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

W tekście podkreślono, że zakaz został wprowadzony w związku z "uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta niepodległości".

Rozwiń

Wyłączone z tego zakazu są osoby, które posiadają broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Więcej informacji wkrótce...