Nowy zakaz dla Warszawy na Dzień Niepodległości. Komunikat policji

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Aktualizacja

"11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni" - poinformowała w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, wskazując komunikat policji.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Nowe obostrzenia podczas marszu niepodległościDawid WolskiEast News

Więcej informacji przekazała w osobnym komunikacie policja."Rozporządzenie wprowadza zakaz noszenia lub przemieszczania w sranie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

W tekście podkreślono, że zakaz został wprowadzony w związku z "uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta niepodległości".

Wyłączone z tego zakazu są osoby, które posiadają broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

  • przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
  • przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,
  • urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Więcej informacji wkrótce...

"Świat w szachu": Ukręcane śledztwa i kulisy wpływów Kremla. Tak Rosja działa w Polsce?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze