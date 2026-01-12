Nowy komunikat policji. "Zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa"
28-letnia kobieta twierdzi, że była molestowana w wynajętym pokoju hotelowym w Warszawie. Oprawcą miał być funkcjonariusz policji odbywający staż adaptacyjny w stolicy, który rzekomo włamał się do jej pokoju. Według komunikatu policji do włamania jednak nie doszło. W sprawie trwają czynności służb.
W skrócie
- 28-letnia kobieta zgłosiła molestowanie w hotelu w Warszawie przez policjanta odbywającego staż.
- Policja zaprzecza, że doszło do włamania do pokoju, powołując się na nagrania z monitoringu.
- Sprawę bada Wydział Kontroli, Biuro Spraw Wewnętrznych oraz prokuratura.
Jak informuje Komenda Rejonowa Warszawa II do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 stycznia w jednym z mokotowskich hoteli. Z informacji przekazanych przez 28-latkę wynika, że do jej pokoju włamał się nowopoznany mężczyzna.
"W pewnym momencie (miał) dopuścić się jej molestowania" - czytamy w policyjnym komunikacie. Kobieta zawiadomiła obsługę hotelu, która z kolei powiadomiła o sprawie służby.
Warszawa. Incydent w mokotowskim hotelu. Policja zaprzecza doniesieniom o włamaniu.
"Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że wskazanym przez zgłaszającą mężczyzną jest funkcjonariusz, który aktualnie odbywa staż adaptacyjny na terenie stolicy" - czytamy w oświadczeniu.
Policja podkreśliła, że do zdarzenia miało dojść "w czasie poza jego służbą".
Jak czytamy w komunikacie, z ustaleń, w tym zapoznania się z monitoringiem funkcjonującym na terenie hotelu, wynika, że "nie miało miejsca włamanie do pokoju".
Policja weryfikuje doniesienia 28-latki. Trwają czynności
"Kobieta stojąca przed drzwiami pokoju przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną w celu otworzenia drzwi, a następnie razem weszli do środka. Mężczyzna opuścił pokój po niespełna 4 minutach" - podkreślono.
Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji otrzymał polecenie weryfikacji pozyskanych informacji i zabezpieczenia materiału procesowego. O sprawie poinformowane zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura.
Policja przekazała, że trwają czynności w sprawie. Komunikaty zostały wydane przez Komendę Rejonową Warszawa II i Komendę Stołeczną Policji.